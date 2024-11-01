필립스 고객지원
필립스 무선 진공 청소기가 카펫 위에서 매끄럽게 움직이지 않음
게시일 2023년 8월 30일
필립스 무선 진공 청소기가 카펫 위에서 매끄럽게 움직이지 않을 경우, 다음 내용에서 해결 방법을 알아보세요.
- 필립스 무선 진공 청소기로 카펫, 특히 털이 긴 카펫을 청소할 때에는 가장 약한 강도를 사용하는 것이 좋습니다.
강도를 높이면 흡입력이 매우 강해져 카펫을 빨아들이게 되므로 제품이 매끄럽게 움직이지 않을 수 있습니다.
- 특정한 각도로는 카펫에 필립스 무선 진공 청소기를 사용하기가 더 어려울 수 있습니다.
특정 방향으로 카펫을 청소하기가 어렵다면, 청소기가 매끄럽게 움직일 수 있는 각도를 찾을 때까지 방향을 바꿔 보세요. 카펫 위에서 노즐이 쉽게 미끄러지도록 튜브 각도를 낮출 수도 있습니다.
- 아래 정보는 8000 및 7000 시리즈 무선 진공 청소기에만 적용됩니다.
디지털 메뉴에서 바닥 유형 인식 기능을 켭니다. 자세한 지침을 보려면 아래 비디오를 시청하세요.
- 아래 정보는 3000 및 2000 시리즈 무선 진공 청소기에만 적용됩니다.
바퀴 사이의 오염 물질을 청소하세요.
이 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않았습니까? 추가 지원이 필요하면 http://www.philips.com/support으로 문의하세요.
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