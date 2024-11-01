필립스 무선 진공 청소기로 카펫, 특히 털이 긴 카펫을 청소할 때에는 가장 약한 강도를 사용하는 것이 좋습니다.

강도를 높이면 흡입력이 매우 강해져 카펫을 빨아들이게 되므로 제품이 매끄럽게 움직이지 않을 수 있습니다.