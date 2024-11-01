검색어

필립스 고객지원

필립스 무선 진공 청소기가 카펫 위에서 매끄럽게 움직이지 않음

게시일 2023년 8월 30일
필립스 무선 진공 청소기가 카펫 위에서 매끄럽게 움직이지 않을 경우, 다음 내용에서 해결 방법을 알아보세요.
필립스 무선 진공 청소기로 카펫, 특히 털이 긴 카펫을 청소할 때에는 가장 약한 강도를 사용하는 것이 좋습니다.

강도를 높이면 흡입력이 매우 강해져 카펫을 빨아들이게 되므로 제품이 매끄럽게 움직이지 않을 수 있습니다.
특정한 각도로는 카펫에 필립스 무선 진공 청소기를 사용하기가 더 어려울 수 있습니다.

특정 방향으로 카펫을 청소하기가 어렵다면, 청소기가 매끄럽게 움직일 수 있는 각도를 찾을 때까지 방향을 바꿔 보세요. 카펫 위에서 노즐이 쉽게 미끄러지도록 튜브 각도를 낮출 수도 있습니다.
아래 정보는 8000 및 7000 시리즈 무선 진공 청소기에만 적용됩니다.

디지털 메뉴에서 바닥 유형 인식 기능을 켭니다. 자세한 지침을 보려면 아래 비디오를 시청하세요.
 
  • 8000, 7000 시리즈
  • 8000, 7000 시리즈
    • Play Pause
    아래 정보는 3000 및 2000 시리즈 무선 진공 청소기에만 적용됩니다.
    바퀴 사이의 오염 물질을 청소하세요.

    이 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않았습니까? 추가 지원이 필요하면 http://www.philips.com/support으로 문의하세요.
     
    필립스에 문의

    도움을 드리겠습니다

    필립스에 문의

    도움을 드리겠습니다

    다른 것을 찾고 계신가요?

    모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

    고객지원 홈페이지

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.