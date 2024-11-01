필립스 고객지원
필립스 무선 진공 청소기 SpeedPro Max 진공청소기에 오류 코드가 표시됨
게시일 2022년 10월 27일
필립스 무선 진공 청소기 SpeedPro Max에 표시된 오류 코드의 의미를 알아보려면 다음 내용의 답변을 찾아보세요.
- E4 오류 코드(거꾸로 보면 h3으로 읽힐 수 있음)는 필립스 무선 진공 청소기 SpeedPro Max의 롤러 브러시가 망가졌다는 의미입니다.
이를 해결하려면 무선 진공 청소기의 전원을 끄고 롤러 브러시를 확인한 후 머리카락, 잔털, 오염물 먼지 등의 이물질을 제거하세요. 해결하려면 무선 진공청소기의 전원을 끄고 롤러 브러시를 확인한 다음 머리카락, 잔털, 오염물, 먼지 등의 이물질을 제거하세요.
이 작업은 다음 단계를 따라 수행할 수 있습니다.
-
간편 버튼으로 브러시를 분리합니다.
-
끼인 가닥은 손으로 잡아당깁니다.
팁: 가위를 사용하여 엉킨 가닥을 잘라냅니다(아래 이미지 A 참조).
-
제자리에 끼워 넣습니다.
롤러 브러시를 청소한 후에도 오류 코드가 계속 나타나면 추가 지원을 요청하세요.
- E6 오류 코드(거꾸로 보면 93으로 읽힐 수 있음)는 필립스 무선 진공 청소기 SpeedPro Max의 어댑터에 전류가 흐르지 않고 있다는 의미입니다.
이를 해결하려면 무선 진공 청소기의 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지, 충전 디스크(자석)가 올바르게 부착되어 있는지 확인하세요. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우, 당사에 문의해주시기 바랍니다.
- E7 오류 코드(거꾸로 보면 L3로 읽힐 수 있음)는 잘못된 어댑터를 사용 중이라는 의미입니다. 무선 진공 청소기와 함께 제공된 정품 어댑터를 사용하세요. 올바른 어댑터를 사용해도 문제가 해결되지 않을 경우, 당사에 문의해주시기 바랍니다.
- SE 오류 코드(거꾸로 보면 5E 또는 35로 읽힐 수 있음)는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다.
먼저 필립스 무선 진공 SpeedPro Max가 너무 높거나 낮은 실내 온도에서 충전, 사용, 보관되었는지 확인해 보세요.
온도가 5°C 미만이거나 40°C를 초과하는 경우(41°F 미만 또는 104°F 초과):
- 장치를 충전기에서 분리하고 온도가 5~40°C(41~104°F)인 곳으로 가져와야 합니다. 기기 온도가 실온과 비슷해지도록 몇 분 정도 기다린 후 다시 사용해 보세요. 오류 코드가 계속해서 나타날 경우, 당사로 문의하여 추가 지원을 받으시기 바랍니다.
위의 사항이 적용되지 않거나 문제가 해결되지 않으면 진공 청소기에 기계적 문제가 있을 수 있습니다. 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
다른 것을 찾고 계신가요?
모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.