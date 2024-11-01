이 작업은 다음 단계를 따라 수행할 수 있습니다.

간편 버튼으로 브러시를 분리합니다.

끼인 가닥은 손으로 잡아당깁니다.

팁: 가위를 사용하여 엉킨 가닥을 잘라냅니다(아래 이미지 A 참조).

제자리에 끼워 넣습니다.



롤러 브러시를 청소한 후에도 오류 코드가 계속 나타나면 추가 지원을 요청하세요.