필립스 진공청소기의 먼지 봉투나 먼지 통이 꽉 차면 흡입력이 평소보다 약해질 수 있습니다.

먼지 봉투와 먼지 통을 확인하고 꽉 차있다면 교체하십시오(비울 수 있다고 표시된 특정 진공청소기 모델의 경우 먼지 통을 비움).

참고: 재사용 봉투를 사용하는 진공청소기의 경우, 봉투가 낡아짐에 따라 흡입력을 저하될 수 있으므로 교체하시기 바랍니다.