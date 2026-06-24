필립스 진공청소기의 먼지 봉투나 먼지 통이 꽉 차면 흡입력이 평소보다 약해질 수 있습니다.
먼지 봉투와 먼지 통을 확인하고 꽉 차있다면 교체하십시오(비울 수 있다고 표시된 특정 진공청소기 모델의 경우 먼지 통을 비움).
참고: 재사용 봉투를 사용하는 진공청소기의 경우, 봉투가 낡아짐에 따라 흡입력을 저하될 수 있으므로 교체하시기 바랍니다.
필립스 진공청소기의 흡입력이 생각보다 약할 경우 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 당사의 지원을 받을 수 있는 방법을 확인해 보십시오.
필립스 진공청소기의 먼지 봉투나 먼지 통이 꽉 차면 흡입력이 평소보다 약해질 수 있습니다.
먼지 봉투와 먼지 통을 확인하고 꽉 차있다면 교체하십시오(비울 수 있다고 표시된 특정 진공청소기 모델의 경우 먼지 통을 비움).
참고: 재사용 봉투를 사용하는 진공청소기의 경우, 봉투가 낡아짐에 따라 흡입력을 저하될 수 있으므로 교체하시기 바랍니다.
진공청소기의 호스, 튜브, 혹은 노즐이 막히는 경우가 있습니다. 또한, 머리카락 등이 엉켜서 브러시가 막힐 수도 있습니다. 기기가 막혀서 공기가 원활하게 통하지 못하면 흡입력에 영향을 미치고 진공청소기에서 먼지가 제대로 흡입되지 않을 수 있습니다.
부품 중 막힌 것이 있는지 확인 후, 막히게 만든 원인을 제거하십시오.
필터가 더러워지면 공기가 원활하게 순환되지 않아서 진공청소기의 흡입력이 약해질 수 있습니다. 이로 인해 청소가 제대로 되지 않을 수 있습니다.
진공청소기 모델에 따라 모터 보호 필터 및/또는 배기 필터가 있습니다.
*모터 보호 필터가 지저분한 경우:
모터 보호 필터는 보통 먼지 봉투 혹은 먼지 통 뒤에 있습니다.
이 필터는 4주에서 6주마다 청소해야 합니다(사용 중인 모델에 따라 다름).
또한 기종에 따라 쓰레기통에 먼지를 털어내어 청소하는 필터가 장착되어 있거나 물로 세척하는 필터가 사용될 수 있습니다. 특정 모델의 표기를 확인하십시오.
* 배기 필터가 지저분한 경우:
배기 필터는 필립스 진공청소기 후면의 모터 뒤에 달려있습니다.
이 필터는 세척하거나 청소할 수 없습니다. 일 년에 한 번 교체하십시오(교체형 필터를 사용하는 모델인 경우).
먼지 통이 있는 진공청소기의 경우, 항상 뚜껑이 제대로 닫혀있는지 확인하십시오.
일부 필립스 진공청소기는 흡입력 설정을 지원합니다.
이 흡입력 설정에는 아래 이미지에 표시된 것과 비슷한 아이콘이 포함되어 있습니다. 보통 리모콘, 손잡이, 혹은 기기 본체에서 찾을 수 있습니다.
흡입력 설정이 지원되는 진공청소기를 사용하는 경우, 원하는 흡입력으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우, 강도를 올리십시오.
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