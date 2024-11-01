필립스 고객지원
소닉케어 칫솔이 저절로 꺼짐
게시일 2023년 8월 3일
칫솔이 저절로 꺼진 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.
- 선택한 양치 모드는 양치 시간을 정의합니다. 권장 시간이 지나면 칫솔이 자동으로 꺼집니다.
양치 모드를 변경하는 것이 좋습니다. 양치 모드 시간은 20초에서 3분 30초 사이입니다.
- 브러시페이서는 양치 시간을 6개의 구간으로 나눕니다. 칫솔질을 하는 동안 진동이 짧게 멈추어 다음 구역으로 이동해야 할 시기를 알려줍니다. 양치 세션이 끝나면 칫솔이 자동으로 멈춥니다.
- 칫솔은 양치하는 동안 가하는 압력을 측정합니다. 너무 세게 누르면 작동이 잠시 멈추어 너무 센 압력을 가하고 있음을 알려줍니다.
- 이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 칫솔 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
다른 것을 찾고 계신가요?
모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.