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소닉케어 칫솔이 저절로 꺼짐

게시일 2023년 8월 3일
칫솔이 저절로 꺼진 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.

아래 나열된 순서대로 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.
선택한 양치 모드는 양치 시간을 정의합니다. 권장 시간이 지나면 칫솔이 자동으로 꺼집니다. 
양치 모드를 변경하는 것이 좋습니다. 양치 모드 시간은 20초에서 3분 30초 사이입니다. 
브러시페이서는 양치 시간을 6개의 구간으로 나눕니다. 칫솔질을 하는 동안 진동이 짧게 멈추어 다음 구역으로 이동해야 할 시기를 알려줍니다. 양치 세션이 끝나면 칫솔이 자동으로 멈춥니다.
칫솔은 양치하는 동안 가하는 압력을 측정합니다. 너무 세게 누르면 작동이 잠시 멈추어 너무 센 압력을 가하고 있음을 알려줍니다.
이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 칫솔 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
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