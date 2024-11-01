필립스 고객지원

소닉케어 칫솔이 저절로 꺼짐

칫솔이 저절로 꺼진 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.



아래 나열된 순서대로 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.