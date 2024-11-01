필립스 고객지원
필립스 에어프라이어에서 소음 발생
게시일 2023년 5월 5일
필립스 에어프라이어에서 소음이 발생하는 경우 아래 방법을 통해 손쉽게 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.
- 팬이 매우 빠르게 회전하는 듯한 소리가 들리는 경우, 이것은 정상적인 현상입니다.
필립스 에어프라이어에는 팬이 내장되어 있어 제품이 켜져 있을 때에도 내부 부품을 식혀 줍니다.
이 소음은 최대 65db(데시벨) 수준까지 올라갈 수 있으며 평균적인 진공 청소기에서 발생하는 정도의 소음입니다.
이 경우라면 걱정하지 마십시오. 에어프라이어에는 문제가 없습니다.
- 팬에서 나는 소음이 평소보다 크거나 평소와는 다르게 들리는 경우(펄럭이거나 회전하는 소음 등), 필립스 에어프라이어 내부의 부품이 느슨해진 것입니다.
이 경우 필립스로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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