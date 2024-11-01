검색어

필립스 고객지원

필립스 에어프라이어에서 소음 발생

게시일 2023년 5월 5일
필립스 에어프라이어에서 소음이 발생하는 경우 아래 방법을 통해 손쉽게 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.
팬이 매우 빠르게 회전하는 듯한 소리가 들리는 경우, 이것은 정상적인 현상입니다.

필립스 에어프라이어에는 팬이 내장되어 있어 제품이 켜져 있을 때에도 내부 부품을 식혀 줍니다. 
이 소음은 최대 65db(데시벨) 수준까지 올라갈 수 있으며 평균적인 진공 청소기에서 발생하는 정도의 소음입니다. 

이 경우라면 걱정하지 마십시오. 에어프라이어에는 문제가 없습니다.
팬에서 나는 소음이 평소보다 크거나 평소와는 다르게 들리는 경우(펄럭이거나 회전하는 소음 등), 필립스 에어프라이어 내부의 부품이 느슨해진 것입니다. 

이 경우 필립스로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
필립스에 문의

도움을 드리겠습니다

필립스에 문의

도움을 드리겠습니다

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

MyPhilips에 가입하세요. 

제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

지금 가입하세요
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.