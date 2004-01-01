충전 어댑터 또는 코드가 손상되었는지 확인하세요. 어댑터 또는 코드가 손상된 경우 즉시 사용을 중단하세요. 온라인 매장에서 교체용 제품을 구입하세요.



참고: 중국에 거주하며, 2024년 9월 1일 이전에 칫솔을 구매한 경우, 4008 800 008로 전화하여 지원을 요청하세요.