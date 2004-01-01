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소닉케어 칫솔이 충전되지 않음

게시일 2024년 8월 27일
아래 지침이 도움이 되지 않는 경우 당사에 문의하거나 여기를 클릭하여 온라인 보증 요청을 제출하면 교체 기기를 받을 수 있습니다. 모든 소닉케어 칫솔과 플로서에는 2년 보증이 제공됩니다. 

칫솔이 충전되지 않는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.

아래 나열된 순서대로 단계를 수행할 것을 권장합니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요. 
모든 소닉케어 칫솔의 충전기는 다른 소닉케어 모델과 호환되지 않습니다. 칫솔과 함께 제공된 정품 충전기를 사용하여 칫솔을 충전할 것을 권장합니다.

참고: 중국에 거주하며, 2024년 9월 1일 이전에 칫솔을 구매한 경우, 4008 800 008로 전화하여 지원을 요청하세요.

칫솔이 전원에 연결되어 있는데 충전이 되지 않습니까? 콘센트가 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용하여 충전해 보세요.
 

충전 어댑터 또는 코드가 손상되었는지 확인하세요. 어댑터 또는 코드가 손상된 경우 즉시 사용을 중단하세요. 온라인 매장에서 교체용 제품을 구입하세요.

참고: 중국에 거주하며, 2024년 9월 1일 이전에 칫솔을 구매한 경우, 4008 800 008로 전화하여 지원을 요청하세요.

 

 

충전대, 패드 또는 유리를 사용하는 경우 칫솔을 충전기 중앙에 놓습니다. 칫솔에서 짧은 신호음이 두 번 울리거나 배터리 표시등이 켜지면 칫솔이 충전기에 올바르게 장착된 것입니다.

충전기를 금속 표면 또는 다른 충전기 근처에 두지 마세요. 충전 중에 간섭이 발생할 수 있습니다.
이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 칫솔 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다. 

참조 문서

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