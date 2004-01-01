필립스 고객지원
소닉케어 칫솔이 충전되지 않음
게시일 2024년 8월 27일
아래 지침이 도움이 되지 않는 경우 당사에 문의
하거나 여기를 클릭
하여 온라인 보증 요청을 제출하면 교체 기기를 받을 수 있습니다. 모든 소닉케어 칫솔과 플로서에는 2년 보증이 제공됩니다.
칫솔이 충전되지 않는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행할 것을 권장합니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.
- 모든 소닉케어 칫솔의 충전기는 다른 소닉케어 모델과 호환되지 않습니다. 칫솔과 함께 제공된 정품 충전기를 사용하여 칫솔을 충전할 것을 권장합니다.
참고: 중국에 거주하며, 2024년 9월 1일 이전에 칫솔을 구매한 경우, 4008 800 008로 전화하여 지원을 요청하세요.
-
칫솔이 전원에 연결되어 있는데 충전이 되지 않습니까? 콘센트가 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용하여 충전해 보세요.
-
충전 어댑터 또는 코드가 손상되었는지 확인하세요. 어댑터 또는 코드가 손상된 경우 즉시 사용을 중단하세요. 온라인 매장에서 교체용 제품을 구입하세요.
참고: 중국에 거주하며, 2024년 9월 1일 이전에 칫솔을 구매한 경우, 4008 800 008로 전화하여 지원을 요청하세요.
- 충전대, 패드 또는 유리를 사용하는 경우 칫솔을 충전기 중앙에 놓습니다. 칫솔에서 짧은 신호음이 두 번 울리거나 배터리 표시등이 켜지면 칫솔이 충전기에 올바르게 장착된 것입니다.
충전기를 금속 표면 또는 다른 충전기 근처에 두지 마세요. 충전 중에 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 칫솔 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
다른 것을 찾고 계신가요?
모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.