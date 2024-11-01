필립스 고객지원
소닉케어 칫솔이 진동하지 않음
게시일 2024년 8월 23일
칫솔이 진동하지 않거나 켜지지 않는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행할 것을 권장합니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.
- 치약 잔여물이 전원 버튼 주변에 축적될 수 있습니다. 전원 버튼이 잔여물로 막혀서 켜지지 않습니다. 전원 버튼과 주변 부위를 젖은 천으로 세척하는 것을 권장합니다.
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칫솔 배터리가 완전히 충전되지 않으면 칫솔이 진동하는 데 더 많은 전력이 필요할 수 있습니다. 최소 24시간 동안 충전하는 것이 좋습니다. 칫솔을 항상 충전기에 올려두어 이러한 문제를 방지하세요.
한 달 이상 칫솔을 사용하지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다. 충전기에 핸들을 올려 놓습니다. 배터리가 충전 중이지만 배터리 표시등이 켜지기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 칫솔을 최소 24시간 이상 충전할 것을 권장합니다.
- 다른 콘센트를 사용하여 칫솔을 완전히 충전해 보세요. 충전기에 연결된 전원에 이상이 있으면 칫솔이 충전되지 않을 수 있습니다. 일부 국가에는 욕실 전원 콘센트에 전원을 차단하는 안전 기능이 있습니다. 칫솔을 충전하기 전에 콘센트에 전원이 공급되는지 확인하세요.
- 칫솔의 전원이 켜지고 배터리 표시등이 켜져 있지만 진동이 없는 경우 칫솔에 내부 손상이 있는 것입니다. 온라인으로 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
- 이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 당사에 문의해 주시기 바랍니다.
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