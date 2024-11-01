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소닉케어 칫솔이 진동하지 않음

게시일 2024년 8월 23일
칫솔이 진동하지 않거나 켜지지 않는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.

아래 나열된 순서대로 단계를 수행할 것을 권장합니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요. 
 
치약 잔여물이 전원 버튼 주변에 축적될 수 있습니다. 전원 버튼이 잔여물로 막혀서 켜지지 않습니다. 전원 버튼과 주변 부위를 젖은 천으로 세척하는 것을 권장합니다.
 
필립스 소닉케어 전원 버튼 세척
칫솔 배터리가 완전히 충전되지 않으면 칫솔이 진동하는 데 더 많은 전력이 필요할 수 있습니다. 최소 24시간 동안 충전하는 것이 좋습니다. 칫솔을 항상 충전기에 올려두어 이러한 문제를 방지하세요.

한 달 이상 칫솔을 사용하지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다. 충전기에 핸들을 올려 놓습니다. 배터리가 충전 중이지만 배터리 표시등이 켜지기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 칫솔을 최소 24시간 이상 충전할 것을 권장합니다.
 
다른 콘센트를 사용하여 칫솔을 완전히 충전해 보세요. 충전기에 연결된 전원에 이상이 있으면 칫솔이 충전되지 않을 수 있습니다. 일부 국가에는 욕실 전원 콘센트에 전원을 차단하는 안전 기능이 있습니다. 칫솔을 충전하기 전에 콘센트에 전원이 공급되는지 확인하세요.
칫솔의 전원이 켜지고 배터리 표시등이 켜져 있지만 진동이 없는 경우 칫솔에 내부 손상이 있는 것입니다. 온라인으로 수리 또는 교환을 요청할 것을 권장합니다.
이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 칫솔이 내부적으로 손상된 것일 수 있습니다. 당사에 문의해 주시기 바랍니다.
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