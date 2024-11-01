칫솔 배터리가 완전히 충전되지 않으면 칫솔이 진동하는 데 더 많은 전력이 필요할 수 있습니다. 최소 24시간 동안 충전하는 것이 좋습니다. 칫솔을 항상 충전기에 올려두어 이러한 문제를 방지하세요.



한 달 이상 칫솔을 사용하지 않으면 배터리가 방전될 수 있습니다. 충전기에 핸들을 올려 놓습니다. 배터리가 충전 중이지만 배터리 표시등이 켜지기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 칫솔을 최소 24시간 이상 충전할 것을 권장합니다.

