필립스 에스프레소 머신에서 경고등이 켜지고 꺼지지 않는 경우에는 아래의 이미지를 참조하여 해결책을 찾으세요.
이 경고등이 켜져 있으면 물탱크가 거의 비었거나 제자리에 있지 않은 것입니다.
이 문제를 해결하려면 물탱크를 분리하고 Max 표시선까지 물을 채웁니다. 경고등이 꺼질 때까지 물탱크를 머신 안쪽으로 충분히 깊이 밀어 넣습니다.
이 경고등이 켜져 있으면 커피 찌꺼기 통이 가득 차서 비워야 한다는 것을 나타냅니다.
이 문제를 해결하려면 커피 찌꺼기 통을 비울 때 머신의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 물받이를 분리하고 커피 찌꺼기 통을 비웁니다. 모든 부품을 머신에 다시 장착합니다.
이 경고등이 켜져 있으면 커피 찌꺼기 통/물받이가 올바르게 배치되지 않았거나 서비스 도어가 열려 있다는 의미입니다.
이 문제를 해결하려면 커피 찌꺼기 통과 물받이를 올바른 위치에 다시 장착합니다. 물탱크를 분리하고 서비스 도어를 닫습니다.
이 경고등이 켜져 있다는 것은 추출 그룹이 제자리에 있지 않거나 올바르게 배치되지 않았거나 막혔음을 의미합니다.
이 문제를 해결하려면 아래의 단계를 따르세요.
1. 머신의 전원을 완전히 끕니다. 2. 물탱크를 분리하고 서비스 도어를 엽니다. 3. 추출 그룹을 분리하고 수돗물로 헹굽니다. 제자리에 딸깍 소리를 내면서 들어가도록 머신에 다시 장착합니다. 4. 서비스 도어를 닫고 물탱크를 다시 장착합니다. 5. 머신의 전원을 켭니다.
참고: 커피 찌꺼기 통에 마른 커피 가루가 있는 경우, 추출 그룹이 분쇄 커피로 가득 차서 배출된 것입니다. 분쇄 커피를 사용할 때는 분쇄 커피를 한 스푼 가득 채워서 사용하고 상단에 튀어 나온 부분은 쳐냅니다.
이 경고등이 켜져 있으면 머신에 공기가 들어간 것입니다. 머신에서 공기를 빼내려면 다음 단계를 따르세요.
1. 물탱크에 물을 채웁니다. 2. 클래식 우유 거품기 아래에 컵을 놓고 깜박이는 시작/중지 버튼을 누릅니다. 머신에서 내부의 공기를 제거하기 위해 열수를 배출하기 시작합니다.
문제가 지속될 경우 다음 단계를 따르세요.
1. 머신의 전원을 끕니다. 2. 물탱크를 비우고 물탱크에서 아쿠아 클린 필터를 분리합니다(있는 경우). 3. 깨끗한 물을 채우고 다시 장착합니다. 4. 머신의 전원을 다시 켜고 머신을 가열합니다. 5. 뜨거운 물을 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다. 6. 효과가 있으면 아쿠아 클린 필터를 다시 장착하고 열수를 다시 2-3컵 배출합니다.
이 경고등이 주황색으로 깜박이면 아쿠아 클린 필터를 배치/교체하고 활성화해야 합니다. 설치 및 작동되면 표시등이 파란색으로 바뀝니다.
모든 경고등이 깜박이면 머신을 재설정해야 합니다. 재설정하려면 아래의 단계를 따르세요.
1. 머신의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑습니다. 2. 물탱크에서 아쿠아 클린 필터를 분리합니다(부착된 경우). 3. 물탱크에 물을 채우고 다시 장착합니다. 4. 분쇄 커피 투입구의 뚜껑을 열고 투입구가 커피 가루로 막혀 있는지 확인합니다. 막힌 부분이 있으면 커피 스푼 손잡이의 끝으로 청소합니다. 5. 머신 전원을 다시 연결하고 전원을 켭니다. 6. 뜨거운 물을 선택하고 뜨거운 물을 2-3컵 배출합니다.
참고: 그래도 계속 깜박이면 머신이 과열된 것일 수 있습니다. 머신의 전원을 끄고 30분 동안 기다린 후에 다시 전원을 켭니다. 그래도 계속 깜박이면 해당 지역의 고객 지원 센터에 문의하세요.
Wi-Fi 표시등이 꺼져 있습니다 - 커피 머신이 홈 Wi-Fi에 연결되어 있지 않습니다(현재까지 Wi-Fi 초기 설정이 수행되지 않음). - 제품의 Wi-Fi 연결이 꺼져 있습니다. - 홈 Wi-Fi 연결이 제대로 작동하지 않습니다. - 홈 공유기가 변경되었거나 네트워크 이름 또는 암호가 변경된 것 등의 이유로 홈 Wi-Fi 연결이 끊어졌습니다. - 커피 머신과 라우터 사이의 거리가 너무 멉니다.
Wi-Fi 표시등이 켜져 있습니다 - Wi-Fi 설정이 성공적으로 완료되었으며 커피 머신이 홈 Wi-Fi에 연결되어 있습니다.
제품을 끈 후에도 Wi-Fi 표시등이 계속 켜져 있습니다 - 업데이트 수신을 활성화하려면 Wi-Fi 모듈을 사용할 수 있어야 하므로 Wi-Fi 표시등이 켜져 있습니다.
Wi-Fi 표시등이 깜빡입니다 - Wi-Fi 설정 과정 중에 커피 머신이 설정 모드에 있습니다. 커피 머신의 버튼이 작동하지 않습니다. - 제품이 이미 연결된 경우, 깜박이는 표시등은 커피 머신이 홈 Wi-Fi에 다시 연결하는 과정을 진행 중임을 나타냅니다. - 제품이 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우, 느리게 깜박이는 표시등은 커피 머신이 펌웨어를 업데이트하고 있음을 나타냅니다. 이 업데이트는 몇 분 정도 걸릴 수 있으며 이 상태에서는 커피 머신을 사용할 수 없습니다.