Wi-Fi 표시등이 꺼져 있습니다

- 커피 머신이 홈 Wi-Fi에 연결되어 있지 않습니다(현재까지 Wi-Fi 초기 설정이 수행되지 않음).

- 제품의 Wi-Fi 연결이 꺼져 있습니다.

- 홈 Wi-Fi 연결이 제대로 작동하지 않습니다.

- 홈 공유기가 변경되었거나 네트워크 이름 또는 암호가 변경된 것 등의 이유로 홈 Wi-Fi 연결이 끊어졌습니다.

- 커피 머신과 라우터 사이의 거리가 너무 멉니다.



Wi-Fi 표시등이 켜져 있습니다

- Wi-Fi 설정이 성공적으로 완료되었으며 커피 머신이 홈 Wi-Fi에 연결되어 있습니다.



제품을 끈 후에도 Wi-Fi 표시등이 계속 켜져 있습니다

- 업데이트 수신을 활성화하려면 Wi-Fi 모듈을 사용할 수 있어야 하므로 Wi-Fi 표시등이 켜져 있습니다.



Wi-Fi 표시등이 깜빡입니다

- Wi-Fi 설정 과정 중에 커피 머신이 설정 모드에 있습니다. 커피 머신의 버튼이 작동하지 않습니다.

- 제품이 이미 연결된 경우, 깜박이는 표시등은 커피 머신이 홈 Wi-Fi에 다시 연결하는 과정을 진행 중임을 나타냅니다.

- 제품이 Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우, 느리게 깜박이는 표시등은 커피 머신이 펌웨어를 업데이트하고 있음을 나타냅니다. 이 업데이트는 몇 분 정도 걸릴 수 있으며 이 상태에서는 커피 머신을 사용할 수 없습니다.