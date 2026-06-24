필립스 에스프레소 머신에서 아쿠아 클린 필터를 설치한 후에 석회질을 제거하라는 메시지가 나타남
게시일 24 June 2026
아쿠아 클린 필터를 설치한 후에 필립스 에스프레소 머신에서 석회질을 제거하라는 메시지가 나타나는 이유는 여러 가지가 있습니다. 아래의 가능한 해결책을 참조하십시오. 참고 사항: 이미 아쿠아 클린 필터를 사용하고 있더라도 필터 사용이 8회를 초과했다면 머신에서 석회질을 제거해야 합니다.
아쿠아 클린 필터 아이콘이 주황색으로 깜박이기 시작하면 필터를 교체해야 합니다. 깜박임이 계속되는 동안에는 먼저 머신에서 석회질 제거를 할 필요 없이 필터를 교체할 수 있습니다. 아쿠아 클린 필터를 교체하지 않으면 주황색 표시등은 결국 꺼집니다. 이 경우에는 새 필터로 교체하기 전에 먼저 머신에서 석회질을 제거해야 합니다. 아쿠아 클린 필터를 사용하기 전에 머신에 석회질이 없어야 합니다.
아쿠아 클린 필터를 설치하고 활성화하면 아쿠아 클린 표시등이 파란색으로 변하며, 이는 아쿠아 클린 필터가 활성화됐음을 가리킵니다.
아쿠아 클린 표시등이 파란색이 아닌 경우 필터가 활성화되지 않은 것이므로 필터를 설치하고 활성화해야 합니다. 이렇게 하려면 아래의 단계를 따르거나 비디오를 시청하십시오.
1. 약 5초간 필터를 흔들어 줍니다. 2. 찬물이 담긴 용기에 필터를 뒤집어 담근 뒤에 약간 흔들거나 누르고 기포가 더 이상 나오지 않을 때까지 기다립니다. 3. 이제 필터를 사용할 준비가 되었으며 물탱크에 삽입할 수 있습니다. 4. 머신의 전원을 켜십시오. 5. 물탱크의 필터 연결부에 필터를 수직으로 삽입합니다. 가능한 가장 낮은 지점까지 아래로 누릅니다. 6. 물탱크의 MAX 표시선까지 깨끗한 물을 채운 다음에 다시 머신에 장착합니다. 7. 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 아쿠아 클린 필터 아이콘을 3초 동안 길게 누릅니다. 8. 열수 배출구 아래에 용기를 놓고 시작을 누릅니다. 머신에서 온수가 약간 배출됩니다. 9. 완료되면 아쿠아 클린 필터 표시등이 파란색으로 바뀌고, 이는 아쿠아 클린 필터가 활성화됐음을 가리킵니다.
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