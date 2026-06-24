필립스 고객지원

필립스 에스프레소 머신에서 아쿠아 클린 필터를 설치한 후에 석회질을 제거하라는 메시지가 나타남

아쿠아 클린 필터를 설치한 후에 필립스 에스프레소 머신에서 석회질을 제거하라는 메시지가 나타나는 이유는 여러 가지가 있습니다. 아래의 가능한 해결책을 참조하십시오. 참고 사항: 이미 아쿠아 클린 필터를 사용하고 있더라도 필터 사용이 8회를 초과했다면 머신에서 석회질을 제거해야 합니다.