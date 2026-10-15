필립스 제모기에서 소음이 발생함

제품을 피부에 너무 세게 밀면 장치의 내부 보호 시스템이 작동할 수 있습니다. 강한 압력을 가하면 피부에 자극이 되고, 장치가 뜨거워지거나 전원이 꺼질 수 있습니다. 부드럽게 눌러 주고 피부에 너무 세게 누르지 마세요.



제모를 하는 동안 피부를 당겨 주고 제모 헤드를 피부 위로 천천히 움직여 디스크가 체모에 닿도록 하세요. 최상의 결과를 얻으려면 모발이 자라는 반대 방향으로 제품을 움직이세요. 항상 헤드를 피부에 완전히 밀착시키고



제모기 헤드가 청결하고 손상되지 않았는지 항상 확인하세요. 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 젖은 피부에서 제모기를 올바르게 사용하는 방법은 아래 동영상을 참조하세요.

