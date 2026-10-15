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필립스 제모기에서 소음이 발생함

사용 중에 필립스 제모기에서 소음이 발생하는 경우 이는 정상적인 동작이며 걱정하지 않아도 됩니다. 제모 디스크를 열고 닫으면 소음이 발생합니다. 또한 제모 디스크를 만드는 데 사용되는 소재는 내구성이 매우 강하기 때문에 제품에서 약간의 소음이 발생합니다. 

사용 중 소리가 변한 것을 알게 된 경우 제품을 세척하거나 충전해야 하는지 확인하는 것이 좋습니다. 건조한 피부에 제모기를 올바르게 사용하는 방법은 아래 동영상을 참조하세요.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRE730/10, BRE700/00, BRE255/00. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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