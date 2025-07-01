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필립스 제모기나 여성 면도기는 젖은 피부에 사용해야 하나요? 아니면 마른 피부에 사용해야 하나요?

필립스 제모기와 여성용 면도기는 다리, 팔, 겨드랑이 및 비키니 부위 등의 체모를 제거하기 위해 젖은 피부나 마른 피부에서 사용할 수 있습니다. 아래 정보에서는 각 방법의 장점을 설명하고 일반적인 사용 팁을 제공합니다.  

참고: 제모는 민감한 부위(외부 음순 내부 및 외부 음경)에 적합하지 않습니다. 이러한 부위에는 트리밍 빗이 장착된 트리머나 면도기만 사용하세요.
 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRL128/10, BRL126/00, BRE710/10. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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