필립스 고객지원 필립스 제모기나 여성 면도기는 젖은 피부에 사용해야 하나요? 아니면 마른 피부에 사용해야 하나요?

필립스 제모기와 여성용 면도기는 다리, 팔, 겨드랑이 및 비키니 부위 등의 체모를 제거하기 위해 젖은 피부나 마른 피부에서 사용할 수 있습니다. 아래 정보에서는 각 방법의 장점을 설명하고 일반적인 사용 팁을 제공합니다.

참고: 제모는 민감한 부위(외부 음순 내부 및 외부 음경)에 적합하지 않습니다. 이러한 부위에는 트리밍 빗이 장착된 트리머나 면도기만 사용하세요.



시작하기 전에 방수형 제품은 샤워를 할 때도, 샤워를 하지 않을 때도 편안한 결과를 선사합니다. 이러한 제품은 방수 기능이 있으므로 물과 함께 사용하고 헹굴 수도 있습니다.

제품 헤드가 오염되었거나, 손상되었거나, 마모되지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다. 제품 헤드에 결함이 있으면 제품의 성능이 저하됩니다. 손상된 경우 즉시 교체해야 합니다.

제품을 깨끗한 피부에 사용하세요. 제모나 면도 하기 하루나 이틀 전에 피부 각질을 제거할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 모낭 주변의 각질이 제거되어 손쉬운 제모가 가능하며, 피부 안으로 자라는 체모를 줄일 수 있습니다.

건식 사용 젖은 체모는 피부에 달라붙으므로 대부분의 제품을 건조한 상태에서 사용할 것을 권장합니다.

또한 편리하게 사용하고 싶거나 이동 중에 사용하고 싶다면 건조한 피부에 사용해 보세요. 제품을 사용하기 전, 피부가 매끈하고 완전히 건조된 상태인지 확인하세요.

습식 사용 편안하고 부드러운 면도를 위해 피부가 젖은 상태에서 사용할 수도 있습니다. 제품을 젖은 상태에서 사용할 경우, 헤드를 정기적으로 헹궈 체모를 제거하여 피부 위에서 부드럽게 움직일 수 있도록 하세요. 피부가 물에 완전히 젖은 상태인지 확인하세요. 젖은 체모는 피부에 달라붙으므로 건조한 피부에 사용할 때 성능이 더 좋을 수 있습니다. 사용 후 피부를 부드럽게 두드려 말리세요. 도움말 최적의 결과를 위해 면도나 제모하기 전에 긴 체모를 다듬어 주세요.

쉐이빙 또는 제모 헤드가 오염되었거나, 손상되었거나, 마모되지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다. 손상된 경우 즉시 교체해야 합니다.

세션을 시작하기 전, 피부를 매끈하게 하세요.

제모 하루 또는 이틀 전에 각질 제거를 하여 모낭 주변의 각질을 제거하면 제모가 더욱 용이합니다.

한 부위에 "너무 오래 사용"하지 않도록 하세요. 같은 부위에 여러 번 사용하지 않도록 하세요.

목욕 또는 샤워 중 제모를 한 후에 피부를 두드려 말려주세요. 이 방법이 문지르는 것보다 덜 자극적입니다.

제모 후 관리를 위해 피부에 쿨링 및 진정 효과를 제공하는 무알코올 알로에 베라 크림/로션 또는 보습제를 부드럽게 발라주세요.

저녁 시간에 제모를 하면 밤 사이에 피부가 정돈되어 다음 날 더 매끄러운 다리를 얻을 수 있습니다.