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필립스 소닉케어 칫솔을 소닉케어 앱에 연결하려면 어떻게 해야 합니까(Android 전용)?

게시일 2024년 8월 23일
일부 Android 휴대폰 운영 체제의 연결 오류 문제를 해결하기 위한 펌웨어 업데이트를 사용할 수 있습니다.

다음 단계를 따라 펌웨어를 업데이트하고 필립스 소닉케어 칫솔을 소닉케어 앱에 연결하십시오. 

    소닉케어 앱을 열고 칫솔을 연결합니다. 아래 화면이 표시됩니다. 
     
    이제 연결 도움말 화면이 표시됩니다. 화면의 지침을 따릅니다(아래 그림 참조). 

    모바일 장치의 설정 또는 상태 표시줄에서 다음 단계를 따르십시오.

    1. Wi-Fi를 끕니다.

    2. 비행기 모드를 켠 다음 끕니다. 

    3. Wi-Fi 및 비행기 모드를 끄고 Bluetooth를 켭니다. 

    앱으로 돌아가서 칫솔의 모드 버튼을 누르고 아래의 "업데이트" 버튼을 클릭하여 연결하고 펌웨어 업데이트를 시작합니다. 
    이제 내 핸들 업데이트 화면이 표시되어 펌웨어가 업데이트되고 있음을 알립니다. 

    참고: 업데이트하는 동안 핸들을 충전기에서 떨어트려 놓고 가까이 계십시오.
    그러면 업데이트 완료가 표시됩니다. 이제 계속을 누르고 앱을 작동할 수 있습니다. 

     
    필립스 소닉케어 칫솔을 Android 장치의 소닉케어 앱에 연결하는 데 문제가 지속되면 필립스 웹사이트의 수리 또는 교환 페이지를 방문하세요.
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