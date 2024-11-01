필립스 고객지원
필립스 소닉케어 칫솔을 소닉케어 앱에 다시 연결하려면 어떻게 해야 합니까(Android 전용)?
게시일 2024년 8월 23일
일부 Android 휴대폰 운영 체제의 연결 오류 문제를 해결하기 위한 펌웨어 업데이트를 사용할 수 있습니다.
다음 단계를 따라 펌웨어를 업데이트하고 필립스 소닉케어 칫솔을 소닉케어 앱에 다시 연결하십시오.
- 소닉케어 앱을 열고 칫솔을 연결합니다. 아래 화면이 표시됩니다.
- 이제 연결 도움말 화면이 표시됩니다. 화면의 지침을 따릅니다(아래 그림 참조).
모바일 장치의 설정 또는 상태 표시줄에서 다음 단계를 따르십시오.
1. Wi-Fi를 끕니다.
2. 비행기 모드를 켠 다음 끕니다.
3. Wi-Fi 및 비행기 모드를 끄고 Bluetooth를 켭니다.
앱으로 돌아가서 칫솔의 모드 버튼을 누르고 아래의 "업데이트" 버튼을 클릭하여 연결하고 펌웨어 업데이트를 시작합니다.
- 아래 화면과 유사한 화면이 나타납니다(칫솔 핸들 모델에 따라 다름).
업데이트 버튼을 클릭합니다.
- 이제 내 핸들 업데이트 화면이 표시되어 펌웨어가 업데이트되고 있음을 알립니다.
참고: 업데이트하는 동안 핸들을 충전기에서 떨어트려 놓고 가까이 계십시오.
- 그러면 업데이트 완료 알림이 표시됩니다. 이제 계속을 누르고 앱을 작동할 수 있습니다.
- 필립스 소닉케어 칫솔을 Android 장치의 소닉케어 앱에 재연결하는 데 문제가 지속되면 필립스 웹사이트의 수리 또는 교환 페이지를 방문하세요.
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