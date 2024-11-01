필립스 고객지원

필립스 소닉케어 칫솔을 소닉케어 앱에 다시 연결하려면 어떻게 해야 합니까(Android 전용)?

일부 Android 휴대폰 운영 체제의 연결 오류 문제를 해결하기 위한 펌웨어 업데이트를 사용할 수 있습니다.

다음 단계를 따라 펌웨어를 업데이트하고 필립스 소닉케어 칫솔을 소닉케어 앱에 다시 연결하십시오.