이 정보는 USB-A 충전 케이블을 전원 콘센트에 연결하기 위한 HQ87 어댑터에 해당합니다. 이 정보는 USB 충전 케이블과 함께 제공되는 필립스 쉐이빙, 그루밍 및 미용 장치(면도기, OneBlade, 여성용 면도기 및 올인원 트리머 포함)와 관련이 있습니다.
구매 가능 여부는 국가에 따라 다를 수 있으므로 올바른 국가 섹션을 선택해 주세요.
미국에 거주하는 경우, 여기를 클릭하여 어댑터를 요청하세요. 전체 모델 번호(슬래시 뒤의 숫자 포함)를 입력해야 합니다. 이는 제품의 포장 또는 영수증/청구서에서 확인할 수 있습니다.
캐나다에 거주하는 경우, 전화로 당사에 문의하여 어댑터를 요청하세요. 제품에 HQ87 USB 어댑터가 필요함을 표시해 주세요.
유럽, 아시아, 아프리카, 아메리카(미국 및 캐나다 제외) 또는 오세아니아에 거주하는 경우, 여기를 클릭하여 페이지 상단의 검색창에서 "HQ87" 또는 "USB 벽면 어댑터"를 검색하세요. 이 페이지 상단의 검색창은 제품 지원 정보를 찾는 데 최적화되어 있습니다. 따라서 이 페이지가 아닌 새 페이지에서 제공된 링크를 클릭하고 검색 기능을 사용하는 것이 중요합니다.
또한 어댑터는 필립스 웹사이트 버전에 따라 제품 이름과 모델 번호가 다를 수 있습니다(예: "EU 전원 어댑터" 또는 "CP1607/01"). 제품 설명을 확인하고 "HQ87"이 언급된 경우 해당 제품에 맞는 어댑터입니다.