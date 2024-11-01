필립스 고객지원

필립스 제품의 USB 어댑터/충전기를 찾을 수 없음

필립스 장치용 USB 어댑터/충전기를 찾을 수 없는 경우 아래 정보를 참조하세요.



이 정보는 USB-A 충전 케이블을 전원 콘센트에 연결하기 위한 HQ87 어댑터에 해당합니다. 이 정보는 USB 충전 케이블과 함께 제공되는 필립스 쉐이빙, 그루밍 및 미용 장치(면도기, OneBlade, 여성용 면도기 및 올인원 트리머 포함)와 관련이 있습니다.



구매 가능 여부는 국가에 따라 다를 수 있으므로 올바른 국가 섹션을 선택해 주세요.