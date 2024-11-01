모든 조명 조건에서 생생한 가시성 제공

필립스 H-Line 고휘도 디스플레이로 낮에도 밤에도 사람들의 주의를 끌어보세요. 놀랍도록 선명하고 대비가 뛰어난 이 제품은 창문이나 밝은 곳에서 매력적인 콘텐츠를 보여줄 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 공항과 쇼핑몰, 그 외 다양한 곳에서 사용 가능합니다.