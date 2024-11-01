Signage Solutions H-Line 디스플레이
모든 조명 조건에서 생생한 가시성 제공
필립스 H-Line 고휘도 디스플레이로 낮에도 밤에도 사람들의 주의를 끌어보세요. 놀랍도록 선명하고 대비가 뛰어난 이 제품은 창문이나 밝은 곳에서 매력적인 콘텐츠를 보여줄 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 공항과 쇼핑몰, 그 외 다양한 곳에서 사용 가능합니다.
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Signage Solutions H-Line 디스플레이
모든 조명 조건에서 생생한 가시성 제공
고휘도 24시간 연중무휴 디스플레이
CMND & Create. 자신만의 콘텐츠 개발 및 실행
CMND & Create를 사용하여 콘텐츠를 제어해보세요. 끌어다 놓는 인터페이스를 통해 일일 특별 게시판이든 브랜드 기업 정보든 자신만의 콘텐츠를 간단하게 게시할 수 있습니다. 사전 로드된 템플릿과 통합된 위젯으로 스틸, 텍스트, 동영상이 즉시 표시되고 실행됩니다.
OPS 슬롯을 통해 별도의 케이블 없이 PC를 내장 가능
최대 전력 PC 또는 Android 기반 CRD50 모듈을 필립스 전문가용 디스플레이에 직접 통합시킬 수 있습니다. OPS 슬롯에는 전원 공급 장치를 포함하여 슬롯인 솔루션을 실행하는 데 필요한 모든 연결이 포함되어 있습니다.
페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
까다로운 상업용 애플리케이션에 필수적인 페일오버는 미디어 플레이어 오류 발생 시 화면에서 백업 콘텐츠를 자동으로 재생하는 혁신적인 기술입니다. 기본 입력 연결과 페일오버 연결을 선택하기만 하면 즉시 콘텐츠를 보호할 수 있습니다.
CRD50 모듈 옵션으로 Android 프로세싱 기술 추가
필립스 프로페셔널 디스플레이에 Android 시스템 온 칩(SOC)을 내장하십시오. CRD50 모듈 옵션은 케이블 없이도 Android 프로세싱 기술을 사용할 수 있게 하는 OPS 장치입니다. OPS 슬롯을 밀어 넣기만 하면 모듈을 실행하는 데 필요한 모든 연결(전원 공급 장치 포함)이 포함되어 있습니다.
극한 조건을 위한 설계
향상된 열 관리 기능, High TNI 액정 패널 및 내장형 열 센서를 통해 높은 주변 온도에 대처할 수 있습니다. 최대 2500cd/m²의 디스플레이 밝기로 높은 주변광 조건에서도 사용 가능합니다. 편광 선글라스와 호환되는 디스플레이 편광자로 콘텐츠의 가시성이 향상되었습니다.
초고휘도 거리 표지판
거리에서 사용하는 고휘도 디스플레이는 어떠한 조명 조건에서도 주의를 끌어 상점 노출을 증대하고 고객을 유치합니다. 최대 3000cd/m² 의 뛰어난 밝기로 극한의 주변광 조건에서도 높은 가시성과 완전한 이미지 품질을 보장합니다.
기술 사양
-
화질/디스플레이
- 대각선 화면 크기(미터)
-
189.3
cm
- 대각선 화면 크기(인치)
-
74.5
인치
- 종횡비
-
16:9
- 패널 해상도
-
3840 x 2160
- 픽셀 간격(Pixel Pitch)
-
0.429 x 0.429mm
- 최적의 해상도
-
3840 x 2160 @ 60Hz
- 밝기
-
3000
cd/m²
- 디스플레이 색상
-
10억 7천만 가지
- 대비(일반)
-
1,200:1
- 다이나믹 대비
-
500,000:1
- 응답 시간(일반)
-
8
ms
- 시야각(수평)
-
178
도
- 시야각(수직)
-
178
도
- 화질 향상 기능
-
-
3/2 - 2/2 모션 풀다운
-
프로그레시브 스캔
-
다이나믹 콘트라스트 향상
- 패널 기술
-
IPS
-
연결
- 오디오 출력
-
3.5mm 잭
- 비디오 입력
-
-
디스플레이 포트(1.2)
-
DVI-I(디지털 + 아날로그) 1개
-
HDMI 2.0(3개)
- 오디오 입력
-
3.5mm 잭
- 기타 단자
-
- 비디오 출력
-
-
DisplayPort 1.2(1개)
-
HDMI 2.0(1개)
- 외부 컨트롤
-
-
IR(입력/출력) 3.5mm 잭
-
RJ45
-
RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭
-
편의성
- 배치
-
- 화면보호기 기능
-
픽셀 시프트, 낮은 밝기
- 키보드 제어
-
- 리모콘 신호
-
잠금식
- 신호 루프 스루
-
-
디스플레이 포트
-
RS232
-
HDMI
-
IR 루프스루
- 편리한 설치
-
- 에너지 절약 기능
-
Smart Power
- 네트워크 제어가능
-
-
사운드
- 내장형 스피커
-
2 x 10W RMS
-
소비전력
- 주전원
-
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz
- 전력(일반)
-
510
W
- 소비량(최대)
-
790
- 대기 전력 소비량
-
<0.5W
-
지원되는 디스플레이 해상도
- 컴퓨터 포맷
-
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
720 x 400, 70Hz
-
800 x 600, 60, 72, 75Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1280 x 1024, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080(60Hz)
-
1920 x 1200, 60Hz
-
3840 x 2160, 30Hz
-
3840 x 2160, 60Hz
- 비디오 포맷
-
-
480i, 30, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 25, 50Hz
-
1080i, 25/30Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
3840 x 2160, 30Hz
-
3840 x 2160, 60Hz
-
규격
- 폭 설정
-
1688.2
mm
- 제품 중량
-
54.1
kg
- 높이 설정
-
966.6
mm
- 깊이 설정
-
111.1
mm
- 폭 설정(인치)
-
66.46
인치
- 높이 설정(인치)
-
38.06
인치
- 벽걸이
-
600 x 400mm, M8
- 깊이 설정(인치)
-
4.37
인치
- 베젤 폭
-
18.8(균등 베젤)
- 제품 중량(lb)
-
119.27
lb
- 스마트 인서트 폭
-
180
mm
- 스마트 인서트 높이
-
300
mm
-
작동 조건
- 고도
-
0 ~ 3000m
- 온도 범위(작동 시)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
시간
- 상대 습도
-
20 ~ 80
%
- 온도 범위(보관 시)
-
-20 ~ 60
°C
- 경고
-
추가적인 보호 조치 없이 직사광선이 비치는 곳에서 가동하지 마십시오.
-
멀티미디어 응용 프로그램
- USB 재생 비디오
-
- USB 재생 사진
-
-
액세서리
- 기본 제공 액세서리
-
-
가장자리 정렬 키트
-
필립스 로고(1개)
-
RS232 데이지 체인 케이블
-
와이어 클램퍼(3개)
-
AC 스위치 덮개 및 나사(1개)
-
USB 덮개 및 나사
-
AC 전원 코드
-
HDMI 케이블
-
IR 센서 케이블(1.8M)(1개)
-
오픈 프레임 키트
-
요약 설명서(1개)
-
리모컨 및 AAA 배터리
-
RS232 케이블
-
기타
- 화면상의 디스플레이 언어
-
-
아랍어
-
영어
-
프랑스어
-
독일어
-
이탈리아어
-
일본어
-
폴란드어
-
포르투갈어
-
러시아어
-
스페인어
-
중국어 간체
-
터키어
-
중국어 번체
- 보증
-
3년 보증
- 제품 승인
-
- 직사광선에 노출될 수 있는 곳에 설치하는 경우 사용 설명서 및 경고 안내서를 참조하는 것을 권장합니다.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.