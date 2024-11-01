필립스 아벤트 젖병은 100% BPA 불포함 소재로 제작되었습니다. 젖병은 폴리프로필렌 또는 폴리에테르설폰, 폴리페닐설폰 소재입니다.
필립스 아벤트 젖병 및 부품은 어떤 소재로 제작되었습니까?
게시일 2024년 12월 18일
BPA 불포함 부품
모유와 이유식이 닿는 모든 필립스 아벤트 부품은 100% BPA 불포함 소재로 제작되었습니다. 필립스 젖꼭지는 실리콘 소재이며 에어프리 공기 배출구 부품은 PBT 및 실리콘(LSR) 소재입니다.
Article Published Date : 2024년 12월 18일
필립스 아벤트 젖병은 100% BPA 불포함 소재로 제작되었습니다. 젖병은 폴리프로필렌 또는 폴리에테르설폰, 폴리페닐설폰 소재입니다.
모유와 이유식이 닿는 모든 필립스 아벤트 부품은 100% BPA 불포함 소재로 제작되었습니다. 필립스 젖꼭지는 실리콘 소재이며 에어프리 공기 배출구 부품은 PBT 및 실리콘(LSR) 소재입니다.
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