소닉케어 칫솔을 충전하는 방법은 무엇입니까?

게시일 2024년 8월 23일

아래 지침이 도움이 되지 않는 경우 당사에 문의하거나 여기를 클릭하여 온라인 보증 요청을 제출하면 교체 기기를 받을 수 있습니다. 모든 소닉케어 칫솔과 플로서에는 2년 보증이 제공됩니다. 

모델에 따라 필립스 소닉케어 칫솔을 다르게 충전할 수 있습니다. 칫솔과 함께 제공된 정품 충전기를 사용하세요. 일부 소닉케어 충전기는 다른 제품과 호환되지 않습니다. 충전기는 벽면 어댑터(포함되지 않음)가 필요한 USB-A 커넥터일 수 있습니다.

칫솔 충전 방법에 대한 다음 지침을 읽어보세요. 
  1. 충전기를 콘센트에 꽂습니다.
  2. 칫솔 핸들을 충전기에 꽂습니다.
  3. 배터리 표시등*이 깜박이면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다. 완전히 충전되면 깜박임이 멈춥니다. 완전히 충전되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. 
배터리 수명에 영향을 미치지 않으므로 양치 도중 플러그가 연결된 충전기에 칫솔을 꽂아 둘 수 있습니다. 

*참고: 데일리클린 1100에는 배터리 표시등이 없습니다.
 
  • 소닉케어 표준 충전기
  • 소닉케어 표준 충전기

    • 충전컵으로 칫솔 충전

    1. 칫솔 핸들을 충전컵에 놓거나 충전대 위에 놓습니다.
    2. 충전대를 콘센트에 꽂습니다.
    3. 배터리 표시등이 흰색 또는 초록색으로 깜박이면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다. 완전히 충전되면 깜박임이 멈춥니다. 완전히 충전되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.
    소닉케어 충전컵

    휴대용 케이스로 칫솔 충전

    1. 칫솔 핸들을 휴대용 케이스 안에 넣습니다.
    2. 휴대용 케이스에 미니 USB 케이블을 연결합니다.
    3. USB 케이블을 5V IPX-4 USB 벽면 어댑터에 연결합니다.
    배터리 표시등이 흰색 또는 초록색으로 깜박이면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다. 완전히 충전되면 깜박임이 멈춥니다. 완전히 충전되는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. 
    소닉케어 충전 휴대용 케이스

    무선 충전 패드로 칫솔 충전

    1. USB 케이블을 어댑터에 꽂고 콘센트에 연결합니다.
    2. 칫솔을 수직으로 충전 패드의 상단 표면에 올려 둡니다.
    3. 충전 패드에서 신호음이 울리고 배터리 표시등이 흰색으로 깜박이기 시작하면 칫솔이 충전되고 있다는 표시입니다. 완전히 충전되면 깜박임이 멈추고 흰색으로 계속 켜져 있습니다. 완전히 충전되는 데 최대 12시간이 걸릴 수 있습니다.
    소닉케어 충전 패드

    이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX9914/76 , HX9914/75 , HX9911/74 , HX9911/73 , HX9911/96 , HX9992/22 , HX9992/21 , HX9641/01 , HX9912/50 , HX9912/51 , HX9681/01 , HX9914/77 , HX9954/01 , HX6456/03 , HX6457/02 , HX6472/01 , HX6498/01 , HX6421/01 , HX6462/01 , HX6414/01 , HX3265/13 , HX6329/14 , HX6877/54 , HX6870/55 , HX6853/07 , HX6856/07 , HX6859/07 , HX6805/16 , HX6802/26 , HX9974/26 , HX9934/16 , HX6807/06 , HX9141/07 , HX6712/06 , HX3245/13 , HX6909/85 , HX6908/84 , HX9924/06 , HX6232/20 , HX6511/05 , HX6911/56 , HX6938/48 , HX6938/58 , HX9392/08 , HX6721/06 , HX3215/13 , HX9315/08 , HX6231/12 , HX6231/23 , HX3215/01 , HX3285/06 , HX9319/08 , HX9314/08 , HX9318/08 , HX9338/04 , HX8922/90 , HX8911/02 , HX6972/35 , HX6321/03 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX6681/19 , HX6631/01 , HX9332/34 , HX9362/67 , HX6754/36 , HX9334/34 , HX6511/43 , HX6311/07 , HX6754/33 , HX9352/04 , HX9141/01 , HX9172/10 , HX6531/10 , HX9382/04 , HX9332/04 , HX6511/50 , HX6921/02 , HX6311/02 , HX6972/10 , HX6732/02 , HX6731/02 , HX6711/02 , HX6730/02 , HX6733/70 , HX6993/10 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX6942/04 , HX6982/03 , HX5581/02 , HX5251/02 , HX5751/02 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

    자주 묻는 질문

