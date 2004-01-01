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소닉케어 충전기를 다른 칫솔에 사용해도 됩니까?

게시일 2024년 8월 28일
필립스 소닉케어 칫솔과 함께 제공된 충전기를 사용하는 것이 좋습니다. 일부 충전기 모델도 서로 바꿔 사용할 수 있습니다. 아래에서 소닉케어 칫솔에 맞는 다양한 종류의 충전기를 확인하세요.

참고: 중국에 거주하며, 2024년 9월 1일 이전에 칫솔을 구매한 경우, 4008 800 008로 전화하여 지원을 요청하세요.

표준 충전기

핸들 하단에 구멍이 있는 모든 소닉케어 칫솔은 베이스에 고정 핀이 있는 충전기를 사용할 수 있습니다. 
참고: 다이아몬드클린과 프레스티지 시리즈는 이 충전기를 사용할 수 없습니다. 
모델 ID는 다음과 같습니다.
표준 충전기

9900 프레스티지 충전기

9900 프레스티지 충전기에는 충전대와 충전 스탠드가 함께 제공됩니다.
스탠드를 충전대 위에 놓으세요. 그런 다음 스탠드 위에 칫솔 핸들을 삽입합니다.
충전대에는 색상에 따라 모델번호 CBB1001 또는 CBB2001이 있습니다.
 

9900 프레스티지 충전기

다이아몬드클린, 다이아몬드클린 스마트 및 다이아몬드클린 9000 충전기

다이아몬드클린 및 다이아몬드클린 스마트 충전기는 유사해 보이지만 함께 제공된 칫솔과만 사용할 수 있습니다. 아래 차트를 참조하여 충전기 하단의 코드가 칫솔 핸들 하단의 코드와 호환되는지 확인하세요.
 

전동 칫솔 모델핸들 하단 코드충전기 하단 코드
다이아몬드클린HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
다이아몬드클린 스마트HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
다이아몬드클린 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

 


 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX9911/96 , HX9641/01 , HX9681/01 , HX9914/77 , HX6434/01 , HX6450/01 , HX6424/02 , HX3415/06 , HX3415/07 , HX6403/70 , HX6498/01 , HX6472/01 , HX6456/03 , HX6457/02 , HX6462/01 , HX6414/01 , HX6421/01 , HX3265/13 , HX6329/14 , HX6870/55 , HX6877/54 , HX6853/07 , HX6856/07 , HX6859/07 , HX6805/16 , HX6802/26 , HX9974/26 , HX9934/16 , HX6807/06 , HX9141/07 , HX6712/06 , HX3245/13 , HX6909/85 , HX6908/84 , HX9924/06 , HX6511/05 , HX6232/20 , HX9392/08 , HX6911/56 , HX6938/48 , HX6938/58 , HX6721/06 , HX3215/13 , HX9318/08 , HX9315/08 , HX9314/08 , HX6231/12 , HX9319/08 , HX6231/23 , HX3285/06 , HX3215/01 , HX9338/04 , HX8922/90 , HX8911/02 , HX6972/35 , HX6321/03 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX3120/01 , HX6681/19 , HX6631/01 , HX9332/34 , HX9362/67 , HX6754/36 , HX9334/34 , HX6511/43 , HX6311/07 , HX6754/33 , HX9352/04 , HX9172/10 , HX6531/10 , HX3110/00 , HX9382/04 , HX9332/04 , HX8111/02 , HX6511/50 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6731/02 , HX6732/02 , HX6730/02 , HX6711/02 , HX6733/70 , HX6993/10 , HX6932/10 , HX6942/04 , HX6982/03 , HX6902/02 , HX5581/02 , HX5751/02 , HX5251/02 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

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