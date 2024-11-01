SpeedPro 또는 SpeedPro Max 진공 청소기가 있는 경우(이 제품명이 튜브에 인쇄되어 있는지 확인) 필립스 서비스 센터나 고객 서비스 센터에서 배터리를 교체할 수 있습니다. 추가적인 지원이 필요하면 www.philips.com/support 로 문의하세요.

8000, 7000 또는 3000 시리즈 무선 진공 청소기(“SpeedPro” 또는 “SpeedPro Max”라는 글자가 튜브에 없음)가 있는 경우, 제품에서 충전식 배터리를 직접 분리하고 필립스 웹사이트의 검색 창에서 8000 및 7000 시리즈의 경우 XV1797 , 3000 시리즈의 경우 XV1633/01을 검색하여 새 배터리를 구입할 수 있습니다. 2000 시리즈 무선 진공 청소기의 경우 온라인으로 새 배터리를 구입할 수 없습니다. 추가 지원이 필요한 경우 www.philips.com/support 로 문의하세요.

배터리를 분리하기 전에 제품이 벽면 콘센트에서 분리되어 있고 배터리가 완전히 방전되었는지 확인하세요. 배터리 폐기 시에는 필요한 안전 조치를 취하세요.

충전식 배터리를 분리하려면 아래 지침을 따르세요.

제품을 벽면 콘센트에서 분리하고 모터 작동이 멈출 때까지 작동시킵니다. 잠금 해제 버튼을 눌러 배터리를 제품에서 분리하세요.