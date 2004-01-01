필립스 그루머에는 손잡이에 몰딩 처리되거나 인쇄된 아이콘이 있어 세척 또는 물로 헹굴 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이러한 아이콘은 즉시 눈에 띄지 않을 수 있으므로 항상 밝은 곳에서 확인하세요. 제품과 함께 제공된 문서도 물로 세척할 수 있는지 여부를 알려줍니다.

제품에 X 표시가 그어진 수도꼭지 아이콘이 있는 경우 장치 손상을 방지하기 위해 물로 헹구거나 세척하지 않아야 합니다 .

. 제품에 수도꼭지나 샤워기 아이콘이 있는 경우 물로 헹구거나 세척할 수 있습니다.

참고: 일부 제품의 경우 분리형 빗과 절삭 날은 세척이 가능하지만 손잡이는 세척이 불가능합니다. 자세한 내용은 제품과 함께 제공된 설명서를 참조하세요.