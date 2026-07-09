검색어

필립스 고객지원

사용 후 코드를 필립스 스타일러에 감아도 되나요?

게시일 09 July 2026

필립스 스타일러에 코드를 감을 경우 코드가 손상될 수 있으므로 감지 않는 것이 좋습니다. 헤어스타일러를 사용한 후 식을 때까지 기다렸다가 아래 이미지처럼 따로 코드를 감으십시오.

Philips Hair Styler cord

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BHD839/09 , BHD837/09 , BHD321/59 , BHD321/09 , BHD720/09 , BHD500/09 , BHD538/29 , BHD538/19 , BHS510/00 , BHD510/09 , BHD504/09 , BHD501/09 , BHD308/10 , BHD300/10 , BHD360/20 , BHD351/10 , BHD350/10 , BHD341/19 , BHD340/19 , BHD302/10 , BHD628/09 , BHD827/09 , BHD274/09 , HP8248/09 , BHD188/09 , BHS375/09 , BHS377/09 , HP8235/09 , BHD290/09 , BHD186/09 , HP8281/09 , BHB869/09 , BHS675/09 , HP8238/09 , HP8233/09 , BHB864/09 , BHD176/09 , BHD184/09 , BHC111/49 , HP8324/09 , BHD029/01 , BHD143/09 , BHC010/09 , BHD027/09 , BHD029/09 , BHD026/09 , BHD184/00 , BHD282/09 , BHD007/09 , BHC111/09 , HP8244/09 , HP8246/09 , HP8245/69 , BHD011/09 , BHD282/00 , BHC201/49 , HP8199/09 , BHC201/09 , HP8323/09 , HPS940/09 , HP8605/09 , HP8344/09 , HP8321/09 , BHD001/09 , BHD004/19 , BHH777/09 , HP8661/09 , BHD004/09 , BHD176/00 , BHD006/09 , BHD002/09 , HP8372/00 , HP8280/00 , HP8210/09 , HP8634/00 , HP4988/00 , HP8339/20 , HP8230/00 , HP8232/00 , HP8362/20 , HP4944/00 , HP8260/00 , HP8618/00 , HP8339/00 , HP8656/00 , HP8107/40 , HP8115/00 , HP8270/00 , HP8341/00 , HP8333/00 , HP8106/00 , HP8105/00 , HP8310/00 , HP8100/00 , HP8102/00 , HP8180/00 , HP8182/00 , HP4686/22 , HP8650/00 , HP4668/22 , HP8202/00 , HP4935/22 , HP8200/00 , HP4940/00 , HP4930/00 , HP4931/00 , HP4668/29 , HP4983/00 , HP4824/00 , HP4661/00 , HP4669/00 , HP4667/00 , HP4819/00 , HP4653/01 , HP4817/00 , HP4688/00 , HP4674/00 , HP4624/00 , HP4886/00 , HP4887/00 , HP4884/00 , HP4885/00 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

자주 묻는 질문

필립스에 문의

도움을 드리겠습니다

필립스에 문의

도움을 드리겠습니다

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.