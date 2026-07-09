헤어스타일링 기기를 사용하는 동안 모발을 추가적으로 케어하는 것이 좋습니다. 필립스 스타일러를 사용하기 전에 열 손상 방지 스프레이나 세럼을 사용할 수 있습니다.

해당 제품의 라벨을 주의 깊게 읽어 고온 제품과 함께 사용할 수 있는지 확인하십시오.

또한 머리를 감은 후 컨디셔너를 사용하면 모발 건조를 방지할 수 있습니다.