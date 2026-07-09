Article Published Date : 09 July 2026
컬을 만들어주거나 펴는 것이 모발에 손상을 줍니까?
게시일 09 July 2026
필립스 헤어스타일러를 사용하여 모발에 컬을 만들어 주거나 펴는 효과에 대한 우려 사항이 있다면 아래 조언을 읽어보십시오.
고온 스타일링 기기 사용
헤어스타일러와 스트레이트너와 같은 헤어스타일링 기기는 모발의 모양을 잡기 위해 고온에서 작동합니다. 모발에 부담을 주므로 너무 자주 사용하면 모발 끝이 갈라질 수 있습니다. 스타일링 시술 간에 최소 하루는 쉬는 것이 좋습니다.
헤어 케어 제품 사용
헤어스타일링 기기를 사용하는 동안 모발을 추가적으로 케어하는 것이 좋습니다. 필립스 스타일러를 사용하기 전에 열 손상 방지 스프레이나 세럼을 사용할 수 있습니다.
해당 제품의 라벨을 주의 깊게 읽어 고온 제품과 함께 사용할 수 있는지 확인하십시오.
또한 머리를 감은 후 컨디셔너를 사용하면 모발 건조를 방지할 수 있습니다.
스타일러 깨끗하게 유지하기
필립스 헤어스타일러를 깨끗하게 유지하고 잘 관리하는 것이 중요합니다. 스트레이트너 또는 헤어스타일러를 세척하기 전에 뜨겁지 않은지 확인하십시오. 적절한 세척 방법은 사용 설명서를 참조하거나 당사로 문의하여 도움을 받으십시오.
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BHS510/00 , BHS375/09 , BHS377/09 , BHB869/09 , BHS675/09 , BHB864/09 , HP8324/09 , HP8605/09 , HP8344/09 , HP8302/09 , HP8303/09 , HP8339/20 , HP8362/20 , HP8339/00 , HP8341/00 , HP8333/00 , HP8310/00 , HP8300/00 , HP4686/22 , HP4668/22 , HP4668/29 , HP4661/00 , HP4688/00 , HP4669/00 , HP4646/00 , HP4667/00 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.
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