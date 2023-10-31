쉐이빙 헤드 홀더 바깥날 안쪽날 고정 링 쉐이빙 유닛 및 수염받이 면도기 손잡이 전원 버튼 사용자 인터페이스(모델마다 다름)

대부분의 필립스 면도기 모델은 방수 기능이 있지만 일부 모델은 방수가 되지 않습니다. 이 문서의 세척 지침은 방수 면도기에만 적용됩니다. 면도기가 방수 제품인지 확인하려면 사용 설명서를 참조하거나 면도기 손잡이에 수도꼭지나 욕조/샤워기가 있는 작은 기호가 있는지 확인하세요.필립스 면도기에서 분리할 수 부분이 어디인지 알려면 아래의 그림 A 및 B를 참조하세요. 이 두 가지 유형의 필립스 면도기는 가장 일반적인 유형이지만, 각 모델마다 약간의 차이가 있을 수 있습니다.아래 번호가 매겨진 목록은 각 부품에 사용된 이름을 나타냅니다. 2번과 3번이 필립스 면도기의 쉐이빙 헤드를 구성합니다.