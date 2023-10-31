검색어

필립스 고객지원

필립스 면도기의 쉐이빙 헤드는 어떻게 분리합니까?

게시일 2023년 11월 23일
필립스 면도기(전기 면도기라고도 함)의 쉐이빙 헤드를 분리하고 다시 장착해야 하는 경우 아래 정보를 참조하세요.

쉐이빙 헤드의 정기적인 꼼꼼한 청소 및 교체를 위해 쉐이빙 헤드를 분리하고 다시 장착하는 방법을 알아야 합니다. 이는 필립스 면도기의 올바른 작동 상태를 유지하는 데 필수적입니다.

참고: 아래 이미지는 귀하의 필립스 면도기 모델과 다를 수 있지만 동일한 원칙이 적용됩니다. 면도기에 대한 구체적인 지침은 사용 설명서를 참조하세요.

면도기에 대해 알아보기

중요 사항: 대부분의 필립스 면도기 모델은 방수 기능이 있지만 일부 모델은 방수가 되지 않습니다. 이 문서의 세척 지침은 방수 면도기에만 적용됩니다. 면도기가 방수 제품인지 확인하려면 사용 설명서를 참조하거나 면도기 손잡이에 수도꼭지나 욕조/샤워기가 있는 작은 기호가 있는지 확인하세요.

필립스 면도기에서 분리할 수 부분이 어디인지 알려면 아래의 그림 A 및 B를 참조하세요. 이 두 가지 유형의 필립스 면도기는 가장 일반적인 유형이지만, 각 모델마다 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 

아래 번호가 매겨진 목록은 각 부품에 사용된 이름을 나타냅니다. 2번과 3번이 필립스 면도기의 쉐이빙 헤드를 구성합니다.

그림 A(고정 링이 있는 면도기):
  1. 쉐이빙 헤드 홀더
  2. 바깥날 
  3. 안쪽날 
  4. 고정 링
  5. 쉐이빙 유닛 및 수염받이
  6. 면도기 손잡이
  7. 전원 버튼
  8. 사용자 인터페이스(모델마다 다름)
그림 B(지지대가 있는 면도기): 
  1. 쉐이빙 헤드 홀더
  2. 바깥날 
  3. 안쪽날 
  4. 지지대
  5. 수염받이
  6. 전원 버튼

 

고정 링이 있는 면도기

이 섹션의 정보는 쉐이빙 헤드를 제자리에 고정하는 개별 플라스틱 및 금속 링을 사용하는 모든 필립스 면도기에 적용됩니다.

시작하기 전에 면도기를 전원 콘센트에서 분리하고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 쉐이빙 헤드를 새 것으로 교체하는 경우 4~7단계를 건너뛸 수 있습니다.
  1. 면도기 상단의 쉐이빙 유닛에서 쉐이빙 헤드 홀더를 분리하세요. 모델에 따라 쉐이빙 유닛 전면의 버튼을 눌러 연 다음 경첩에서 들어올리거나 단순히 쉐이빙 헤드 홀더를 쉐이빙 유닛에서 당겨 분리할 수 있습니다.
  2. 각 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다.
  3. 쉐이빙 헤드를 쉐이빙 헤드 홀더에서 들어서 빼냅니다.
  4. 바깥날에서 안쪽날을 빼냅니다. 참고: 각 안쪽날과 바깥날은 하나의 고유 세트이므로 섞이지 않도록 주의합니다.
  5. 따뜻한 물로 안쪽날을 헹굽니다.
  6. 따뜻한 물로 바깥날을 헹굽니다.
  7. 각 안쪽날을 해당 바깥날에 다시 끼웁니다.
  8. 쉐이빙 헤드 홀더를 거꾸로 들고 바깥날의 상단이 아래를 향하도록 하여 쉐이빙 헤드를 다시 끼웁니다.
  9. 쉐이빙 헤드 위에 고정 링을 놓습니다. 링을 잡고 돌리는 작은 돌출부가 위쪽을 향해야 합니다.
  10. 고정 링을 시계 방향으로 돌려 쉐이빙 헤드를 제자리에 고정합니다.
쉐이빙 헤드 홀더를 면도기에 다시 장착합니다. 쉐이빙 헤드를 세척한 경우 다음 면도 전 자연 건조하세요. 수염받이에 모발이 쌓인 경우 흐르는 물로 헹굽니다.

지지대가 있는 면도기

이 섹션의 정보는 쉐이빙 헤드를 제자리에 고정하는 플라스틱 프레임 또는 브래킷이 있는 모든 필립스 면도기에 적용됩니다.
시작하기 전에 면도기를 전원 콘센트에서 분리하고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 쉐이빙 헤드를 새 것으로 교체하는 경우 5~6단계를 건너뛸 수 있습니다.
  1. 면도기 손잡이에서 쉐이빙 헤드 홀더를 분리하세요.
  2. 지지대의 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 푼 다음(1), 들어올립니다(2).
  3. 쉐이빙 헤드를 홀더에서 들어서 빼냅니다.
  4. 바깥날에서 안쪽날을 빼냅니다. 참고: 각 안쪽날과 바깥날은 하나의 고유 세트이므로 섞이지 않도록 주의합니다.
  5. 면도기를 세척해야 할 경우, 각 안쪽날과 바깥날을 따뜻한 물로 헹구세요.
  6. 각 안쪽날을 해당 바깥날에 다시 끼웁니다.
  7. 쉐이빙 헤드 홀더를 거꾸로 들고 바깥날의 상단이 아래를 향하도록 하여 쉐이빙 헤드를 다시 끼웁니다.
  8. 다이얼을 위로 향하게 하여 쉐이빙 헤드에 지지대를 올려 놓은 다음(1), 다이얼을 돌려 지지대를 제자리에 고정합니다(2).
쉐이빙 헤드 홀더를 면도기에 다시 장착합니다. 쉐이빙 헤드를 세척한 경우 다음 면도 전 자연 건조하세요.  수염받이에 모발이 쌓인 경우 흐르는 물로 헹굽니다.
 

쉐이빙 헤드 교체 후

최근에 필립스 면도기의 쉐이빙 헤드를 새 제품으로 교체한 경우 새 헤드로 면도할 때 피부에 경미한 불편함을 느낄 수 있습니다.

새 쉐이빙 헤드에 피부가 익숙해지려면 21일 동안 면도하는 것이 좋습니다. 피부가 울긋불긋하거나 자극을 느낀 경우에는 면도 후 피부를 진정시키기 위해 알코올 성분이 없는 순한 로션을 바르세요.
 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XP9405/53 , X9001/30 , XP9202/20 , XP9205/30 , XP9203/20 , XP9204/30 , X9002/05 , XP9202/10 , XP9202/33 , SP9841/32 , X5101/15 , S5889/93 , S5588/17 , S7783/50 , XP9403/49 , S3342/13 , S3243/12 , X3001/00 , S3143/00 , S3144/00 , S3145/00 , X3002/00 , S3241/12 , S9980/54 , X5007/00 , X5012/05 , S1103/02 , S1213/02 , SP9886/36 , SP9883/36 , SP9882/34 , SP9883/34 , SP9840/32 , SP9873/17 , SP9873/14 , SP9870/13 , SP9873/15 , SP9870/17 , S9987/68 , S9985/59 , S9985/67 , S5466/17 , S9986/50 , S9982/50 , S9987/54 , S9973/95 , S9985/50 , S9983/95 , S5583/20 , S5589/95 , S5579/60 , S5587/39 , S7782/65 , S5584/62 , SP9810/20 , S6630/11 , S3132/51 , S7930/16 , S7950/18 , S7970/26 , S7940/16 , S7960/18 , S3333/54 , S3232/52 , S3231/52 , S3134/51 , S3133/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1131/41 , S1133/41 , S3233/52 , S1231/41 , S5941/27 , S5940/11 , S6640/27 , S3562/13 , S3561/13 , S1070/04 , SP9861/13 , S3350/06 , SP9860/17 , SP9861/16 , SP9820/11 , SP9821/12 , S7560/43 , S5380/06 , S9171/46 , S9131/37 , S9161/12 , S7360/42 , S7340/12 , S7350/12 , S3570/06 , S9071/37 , S9051/12 , S5630/12 , S5550/44 , S5672/12 , S5650/12 , S1141/00 , S5210/06 , S3580/06 , S9211/12 , S9551/35 , S9551/63 , S9751/33 , S9041/37 , S9111/45 , S7520/41 , S3110/41 , S9186/26 , S5330/41 , S5560/06 , S5310/60 , S3120/06 , S3110/06 , S1520/04 , S1510/04 , S1320/04 , S3520/06 , S3510/06 , S5885/28 , S5886/31 , S9090/43 , S8860/61 , S9151/41 , S9021/12 , S5370/06 , S7310/12 , S5360/06 , S7710/26 , S7720/26 , S7370/12 , S7530/43 , S9041/12 , S9031/12 , S9511/63 , S9511/35 , S9121/26 , S9111/12 , S9711/33 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

자주 묻는 질문

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.