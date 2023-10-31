필립스 면도기(전기 면도기라고도 함)의 쉐이빙 헤드를 분리하고 다시 장착해야 하는 경우 아래 정보를 참조하세요.
쉐이빙 헤드의 정기적인 꼼꼼한 청소 및 교체를 위해 쉐이빙 헤드를 분리하고 다시 장착하는 방법을 알아야 합니다. 이는 필립스 면도기의 올바른 작동 상태를 유지하는 데 필수적입니다.
참고: 아래 이미지는 귀하의 필립스 면도기 모델과 다를 수 있지만 동일한 원칙이 적용됩니다. 면도기에 대한 구체적인 지침은 사용 설명서를 참조하세요.
필립스 면도기의 쉐이빙 헤드는 어떻게 분리합니까?
게시일 2023년 11월 23일
면도기에 대해 알아보기
중요 사항: 대부분의 필립스 면도기 모델은 방수 기능이 있지만 일부 모델은 방수가 되지 않습니다. 이 문서의 세척 지침은 방수 면도기에만 적용됩니다. 면도기가 방수 제품인지 확인하려면 사용 설명서를 참조하거나 면도기 손잡이에 수도꼭지나 욕조/샤워기가 있는 작은 기호가 있는지 확인하세요.
필립스 면도기에서 분리할 수 부분이 어디인지 알려면 아래의 그림 A 및 B를 참조하세요. 이 두 가지 유형의 필립스 면도기는 가장 일반적인 유형이지만, 각 모델마다 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
아래 번호가 매겨진 목록은 각 부품에 사용된 이름을 나타냅니다. 2번과 3번이 필립스 면도기의 쉐이빙 헤드를 구성합니다.
그림 A(고정 링이 있는 면도기):
- 쉐이빙 헤드 홀더
- 바깥날
- 안쪽날
- 고정 링
- 쉐이빙 유닛 및 수염받이
- 면도기 손잡이
- 전원 버튼
- 사용자 인터페이스(모델마다 다름)
- 쉐이빙 헤드 홀더
- 바깥날
- 안쪽날
- 지지대
- 수염받이
- 전원 버튼
고정 링이 있는 면도기
이 섹션의 정보는 쉐이빙 헤드를 제자리에 고정하는 개별 플라스틱 및 금속 링을 사용하는 모든 필립스 면도기에 적용됩니다.
시작하기 전에 면도기를 전원 콘센트에서 분리하고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 쉐이빙 헤드를 새 것으로 교체하는 경우 4~7단계를 건너뛸 수 있습니다.
- 면도기 상단의 쉐이빙 유닛에서 쉐이빙 헤드 홀더를 분리하세요. 모델에 따라 쉐이빙 유닛 전면의 버튼을 눌러 연 다음 경첩에서 들어올리거나 단순히 쉐이빙 헤드 홀더를 쉐이빙 유닛에서 당겨 분리할 수 있습니다.
- 각 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌려 풉니다.
- 쉐이빙 헤드를 쉐이빙 헤드 홀더에서 들어서 빼냅니다.
- 바깥날에서 안쪽날을 빼냅니다. 참고: 각 안쪽날과 바깥날은 하나의 고유 세트이므로 섞이지 않도록 주의합니다.
- 따뜻한 물로 안쪽날을 헹굽니다.
- 따뜻한 물로 바깥날을 헹굽니다.
- 각 안쪽날을 해당 바깥날에 다시 끼웁니다.
- 쉐이빙 헤드 홀더를 거꾸로 들고 바깥날의 상단이 아래를 향하도록 하여 쉐이빙 헤드를 다시 끼웁니다.
- 쉐이빙 헤드 위에 고정 링을 놓습니다. 링을 잡고 돌리는 작은 돌출부가 위쪽을 향해야 합니다.
- 고정 링을 시계 방향으로 돌려 쉐이빙 헤드를 제자리에 고정합니다.
지지대가 있는 면도기
이 섹션의 정보는 쉐이빙 헤드를 제자리에 고정하는 플라스틱 프레임 또는 브래킷이 있는 모든 필립스 면도기에 적용됩니다.
시작하기 전에 면도기를 전원 콘센트에서 분리하고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 쉐이빙 헤드를 새 것으로 교체하는 경우 5~6단계를 건너뛸 수 있습니다.
- 면도기 손잡이에서 쉐이빙 헤드 홀더를 분리하세요.
- 지지대의 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 푼 다음(1), 들어올립니다(2).
- 쉐이빙 헤드를 홀더에서 들어서 빼냅니다.
- 바깥날에서 안쪽날을 빼냅니다. 참고: 각 안쪽날과 바깥날은 하나의 고유 세트이므로 섞이지 않도록 주의합니다.
- 면도기를 세척해야 할 경우, 각 안쪽날과 바깥날을 따뜻한 물로 헹구세요.
- 각 안쪽날을 해당 바깥날에 다시 끼웁니다.
- 쉐이빙 헤드 홀더를 거꾸로 들고 바깥날의 상단이 아래를 향하도록 하여 쉐이빙 헤드를 다시 끼웁니다.
- 다이얼을 위로 향하게 하여 쉐이빙 헤드에 지지대를 올려 놓은 다음(1), 다이얼을 돌려 지지대를 제자리에 고정합니다(2).
쉐이빙 헤드 교체 후
최근에 필립스 면도기의 쉐이빙 헤드를 새 제품으로 교체한 경우 새 헤드로 면도할 때 피부에 경미한 불편함을 느낄 수 있습니다.
새 쉐이빙 헤드에 피부가 익숙해지려면 21일 동안 면도하는 것이 좋습니다. 피부가 울긋불긋하거나 자극을 느낀 경우에는 면도 후 피부를 진정시키기 위해 알코올 성분이 없는 순한 로션을 바르세요.
