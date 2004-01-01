검색어

필립스는 면도기의 수명을 연장하고, 환경에 미치는 영향을 줄이며, 필립스 제품 사용자에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

보증 기간 내에 면도기 작동이 중단된 경우 여기를 클릭하여 수리 또는 교환을 요청하세요. 링크된 페이지에서 제품의 보증 기간 경과 여부를 확인할 수 있습니다.

대부분의 필립스 면도기는 방수 기능이 적용되어 있기 때문에 배터리를 반드시 필립스 공식 서비스 센터에서 교체할 것을 권장합니다. 면도기 본체를 열면 방수 기능이 손상될 수 있으며, 이로 인해 제품 고장 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

팁: 배터리 문제로 오해할 수 있는 일반적인 오류를 해결하려면, “필립스 면도기가 작동하지 않음” 문제 해결 문서를 참고하세요.

필립스 i9000 시리즈

필립스 i9000 시리즈 면도기의 배터리는 제품 수명 동안 언제든지 필립스 서비스 센터에서 교체할 수 있습니다(보증기간 경과 후 포함).

이 서비스를 요청하려면 여기를 클릭하세요. 

