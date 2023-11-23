면도기를 더욱 위생적으로 관리하려면, 정기적이고 꼼꼼한 세척(위 섹션 참조)과 함께 필립스 UV 충전기 및 UV 큐브를 사용할 수 있습니다.

UV 액세서리를 사용하기 전에 면도기를 건조시키세요.

참고: UV 충전기 및 UV는 특정 면도기 모델과만 호환됩니다. 이러한 액세서리를 이용하면 면도기의 박테리아를 제거하는 데 도움이 되지만 세척 대체용은 아닙니다.