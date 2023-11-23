필립스 면도기를 정기적으로 세척하여 최상의 상태를 유지하면 매번 뛰어난 면도를 할 수 있습니다. 아래에서 방법에 대한 설명을 확인할 수 있으며, 보다 자세한 지침은 면도기에 동봉된 사용 설명서를 참조하세요.
필립스 면도기의 성능이 저하된 경우, 아래 "꼼꼼하게 세척하기" 섹션을 참고하시기 바랍니다.
이 문서에 포함된 정보를 요약한 내용을 확인하려면 이 비디오를 참조하세요. YouTube에서 자막을 활성화하면 원하는 언어로 비디오를 시청할 수 있습니다.
면도기 모델은 다르지만 모든 필립스 면도기에는 동일한 원리가 적용됩니다. 자세한 내용은 아래 정보를 읽어보세요.
필립스 면도기는 어떻게 청소합니까?
청소하기 전
면도기의 손상을 방지하려면 세척하기 전에 항상 방수 여부를 확인하세요. 방수 면도기에는 핸들에 작은 수도꼭지(그림 1) 또는 욕조(그림 2) 기호가 인쇄되어 있습니다. 장치의 핸들에 X 표시가 있는 수도꼭지(그림 3)가 인쇄되어 있는 경우, 물로 세척하지 마세요.
세척하기 전에 면도기를 콘센트에서 분리하세요.
매번 면도 후 청소
필립스는 쉐이빙 헤드 주변에 머리카락과 이물질이 쌓이는 것을 최소화하기 위해 면도가 끝날 때마다 면도기를 간단히 세척할 것을 권장합니다.
방수 면도기의 경우: 면도기의 전원을 켠 후, 쉐이빙 유닛(면도기의 윗부분) 전체를 따뜻한 흐르는 물에 헹굽니다. 면도기의 전원을 끕니다.
면도기 모델에 따라 열림 버튼을 누르거나 상단을 살짝 잡아당기면 쉐이빙 유닛을 열 수 있습니다. 유닛을 열면 쉐이빙 유닛의 내부를 헹굴 수 있습니다. 다음 면도 전에 면도기의 모든 부분을 자연 건조하세요. 아래 그림은 두 가지 일반적인 방수 면도기 모델의 세척 방법을 보여줍니다.
건식 면도기의 경우: 면도기의 전원을 끈 상태에서 쉐이빙 유닛의 상부를 불어 깎인 털과 이물질을 제거하세요.
면도기 모델에 따라 열림 버튼을 누르거나 상단을 살짝 잡아당기면 쉐이빙 유닛을 열 수 있습니다. 유닛을 열면 쉐이빙 유닛의 내부를 세척할 수 있습니다. 면도기와 함께 제공된 청소용 브러시 또는 깨끗하고 부드러운 페인트 브러시(또는 이와 유사한 것)를 사용하여 청소할 수 있습니다.
SmartClean 시스템 및 무선 클렌징 팟
필립스 면도기용 SmartClean 시스템 또는 무선 클렌징 팟이 있는 경우 이를 이용해 면도기를 세척하면 이후에도 깨끗하게 사용할 수 있습니다. 세척 시스템을 사용하면 위 섹션에서 설명한 정기적인 세척 단계를 대체할 수 있습니다.
그러나 한 달에 한 번은 꼼꼼히 세척해 주어야 합니다(자세한 내용은 아래 참조).
꼼꼼하게 청소하기
필립스는 한 달에 한 번 이상 또는 성능이 감소할 때마다 면도기를 깨끗하게 세척할 것을 권장합니다.
면도기를 꼼꼼하게 세척하려면 쉐이빙 헤드를 분리해야 합니다.
아래 그림에서는 두 가지 일반적인 유형의 필립스 면도기의 쉐이빙 헤드를 분리하고 세척하는 방법을 확인할 수 있습니다. 사용 중인 면도기에 대한 자세한 지침은 자주 묻는 질문 "필립스 면도기의 쉐이빙 헤드는 어떻게 분리하나요?" 또는 사용 설명서를 참고하세요.
방수 면도기의 경우: 쉐이빙 헤드를 분리한 후 안쪽날과 바깥날을 각각 따로 세척할 수 있습니다. 각 안쪽날과 바깥날은 하나의 고유 세트이므로 섞이지 않도록 주의합니다. 세척 후에는 모든 부품을 완전히 자연 건조한 후 사용하세요.
건식 면도기의 경우: 쉐이빙 헤드를 분리한 후 동봉된 청소용 브러시(또는 부드럽고 깨끗한 브러시)를 사용하여 세척하세요. 바깥날에서 안쪽날을 분리해 눈에 보이는 모든 수염을 제거합니다. 각 안쪽날과 바깥날은 하나의 고유 세트이므로 섞이지 않도록 주의합니다.
UV 충전기 및 UV 큐브
면도기를 더욱 위생적으로 관리하려면, 정기적이고 꼼꼼한 세척(위 섹션 참조)과 함께 필립스 UV 충전기 및 UV 큐브를 사용할 수 있습니다.
UV 액세서리를 사용하기 전에 면도기를 건조시키세요.
참고: UV 충전기 및 UV는 특정 면도기 모델과만 호환됩니다. 이러한 액세서리를 이용하면 면도기의 박테리아를 제거하는 데 도움이 되지만 세척 대체용은 아닙니다.
세척용 액세서리
필립스 면도기에 프리시젼 트리머, 수염 스타일, 코털 트리머와 같은 팝업 트리머 또는 클릭온 액세서리가 있는 경우, 모두 따뜻한 수돗물로 세척할 수 있습니다.
다음 사용 전까지 액세서리를 자연 건조하세요.
팁: 최적의 성능을 위해 6개월마다 팝업 트리머의 날 부분에 미네랄 오일을 한 방울씩 떨어뜨리세요.
