검색어

필립스 고객지원

필립스 면도기는 어떻게 청소합니까?

게시일 2025년 3월 4일
필립스 면도기를 정기적으로 세척하여 최상의 상태를 유지하면 매번 뛰어난 면도를 할 수 있습니다. 아래에서 방법에 대한 설명을 확인할 수 있으며, 보다 자세한 지침은 면도기에 동봉된 사용 설명서를 참조하세요.

필립스 면도기의 성능이 저하된 경우, 아래 "꼼꼼하게 세척하기" 섹션을 참고하시기 바랍니다.

이 문서에 포함된 정보를 요약한 내용을 확인하려면 이 비디오를 참조하세요. YouTube에서 자막을 활성화하면 원하는 언어로 비디오를 시청할 수 있습니다.

면도기 모델은 다르지만 모든 필립스 면도기에는 동일한 원리가 적용됩니다. 자세한 내용은 아래 정보를 읽어보세요.

청소하기 전

면도기의 손상을 방지하려면 세척하기 전에 항상 방수 여부를 확인하세요. 방수 면도기에는 핸들에 작은 수도꼭지(그림 1) 또는 욕조(그림 2) 기호가 인쇄되어 있습니다. 장치의 핸들에 X 표시가 있는 수도꼭지(그림 3)가 인쇄되어 있는 경우, 물로 세척하지 마세요.

세척하기 전에 면도기를 콘센트에서 분리하세요.
면도기의 방수 여부를 나타내는 아이콘

매번 면도 후 청소

필립스는 쉐이빙 헤드 주변에 머리카락과 이물질이 쌓이는 것을 최소화하기 위해 면도가 끝날 때마다 면도기를 간단히 세척할 것을 권장합니다.

방수 면도기의 경우: 면도기의 전원을 켠 후, 쉐이빙 유닛(면도기의 윗부분) 전체를 따뜻한 흐르는 물에 헹굽니다. 면도기의 전원을 끕니다.

면도기 모델에 따라 열림 버튼을 누르거나 상단을 살짝 잡아당기면 쉐이빙 유닛을 열 수 있습니다. 유닛을 열면 쉐이빙 유닛의 내부를 헹굴 수 있습니다. 다음 면도 전에 면도기의 모든 부분을 자연 건조하세요. 아래 그림은 두 가지 일반적인 방수 면도기 모델의 세척 방법을 보여줍니다.

건식 면도기의 경우: 면도기의 전원을 끈 상태에서 쉐이빙 유닛의 상부를 불어 깎인 털과 이물질을 제거하세요. 

면도기 모델에 따라 열림 버튼을 누르거나 상단을 살짝 잡아당기면 쉐이빙 유닛을 열 수 있습니다. 유닛을 열면 쉐이빙 유닛의 내부를 세척할 수 있습니다. 면도기와 함께 제공된 청소용 브러시 또는 깨끗하고 부드러운 페인트 브러시(또는 이와 유사한 것)를 사용하여 청소할 수 있습니다.
매번 면도 후 필립스 면도기 세척

SmartClean 시스템 및 무선 클렌징 팟

필립스 면도기용 SmartClean 시스템 또는 무선 클렌징 팟이 있는 경우 이를 이용해 면도기를 세척하면 이후에도 깨끗하게 사용할 수 있습니다. 세척 시스템을 사용하면 위 섹션에서 설명한 정기적인 세척 단계를 대체할 수 있습니다.

그러나 한 달에 한 번은 꼼꼼히 세척해 주어야 합니다(자세한 내용은 아래 참조).

꼼꼼하게 청소하기

필립스는 한 달에 한 번 이상 또는 성능이 감소할 때마다 면도기를 깨끗하게 세척할 것을 권장합니다. 
면도기를 꼼꼼하게 세척하려면 쉐이빙 헤드를 분리해야 합니다.

아래 그림에서는 두 가지 일반적인 유형의 필립스 면도기의 쉐이빙 헤드를 분리하고 세척하는 방법을 확인할 수 있습니다. 사용 중인 면도기에 대한 자세한 지침은 자주 묻는 질문 "필립스 면도기의 쉐이빙 헤드는 어떻게 분리하나요?" 또는 사용 설명서를 참고하세요.

방수 면도기의 경우: 쉐이빙 헤드를 분리한 후 안쪽날과 바깥날을 각각 따로 세척할 수 있습니다. 각 안쪽날과 바깥날은 하나의 고유 세트이므로 섞이지 않도록 주의합니다. 세척 후에는 모든 부품을 완전히 자연 건조한 후 사용하세요.

건식 면도기의 경우: 쉐이빙 헤드를 분리한 후 동봉된 청소용 브러시(또는 부드럽고 깨끗한 브러시)를 사용하여 세척하세요. 바깥날에서 안쪽날을 분리해 눈에 보이는 모든 수염을 제거합니다. 각 안쪽날과 바깥날은 하나의 고유 세트이므로 섞이지 않도록 주의합니다.
필립스 면도기의 꼼꼼한 세척

UV 충전기 및 UV 큐브

면도기를 더욱 위생적으로 관리하려면, 정기적이고 꼼꼼한 세척(위 섹션 참조)과 함께 필립스 UV 충전기 및 UV 큐브를 사용할 수 있습니다. 

UV 액세서리를 사용하기 전에 면도기를 건조시키세요.

참고: UV 충전기 및 UV는 특정 면도기 모델과만 호환됩니다. 이러한 액세서리를 이용하면 면도기의 박테리아를 제거하는 데 도움이 되지만 세척 대체용은 아닙니다.

세척용 액세서리

필립스 면도기에 프리시젼 트리머, 수염 스타일, 코털 트리머와 같은 팝업 트리머 또는 클릭온 액세서리가 있는 경우, 모두 따뜻한 수돗물로 세척할 수 있습니다.

다음 사용 전까지 액세서리를 자연 건조하세요.

팁: 최적의 성능을 위해 6개월마다 팝업 트리머의 날 부분에 미네랄 오일을 한 방울씩 떨어뜨리세요.
필립스 세척 팝업 트리머

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XP9405/53 , XP9204/30 , XP9205/30 , X9001/30 , X9002/05 , XP9202/10 , XP9202/20 , XP9202/33 , XP9203/20 , SP9841/32 , X5101/15 , S5889/93 , S5588/17 , S7783/50 , S3342/13 , X3002/00 , X3001/00 , S1142/00 , S3143/00 , S3144/00 , S3145/00 , S3241/12 , S3243/12 , S9980/54 , X5012/05 , X5007/00 , X5102/15 , S1103/02 , S1213/02 , SP9883/36 , SP9840/32 , SP9886/36 , SP9882/34 , SP9883/34 , SP9873/17 , SP9870/13 , SP9873/14 , SP9870/17 , SP9873/15 , S9985/67 , S9985/59 , S9987/68 , S5466/17 , S9986/50 , S9982/50 , S9987/54 , S9973/95 , S9985/50 , S9983/95 , S5583/20 , S7782/65 , S5579/60 , S5584/62 , S5587/39 , S5589/95 , SP9810/20 , S6630/11 , S3132/51 , S7950/18 , S7940/16 , S7970/26 , S7930/16 , S7960/18 , S3232/52 , S1131/41 , S1133/41 , S1232/41 , S1332/41 , S3133/51 , S3134/51 , S3231/52 , S3233/52 , S3333/54 , S1231/41 , S5940/11 , S5941/27 , S6640/27 , S3562/13 , S3561/13 , S1070/04 , SP9861/16 , SP9821/12 , SP9860/17 , SP9820/11 , S3350/06 , SP9861/13 , S7560/43 , S5380/06 , S9131/37 , S9161/12 , S9171/46 , S7360/42 , S7340/12 , S7350/12 , S3570/06 , S9071/37 , S9051/12 , S5630/12 , S5650/12 , S5672/12 , S5550/44 , S1141/00 , S3580/06 , S5210/06 , S9211/12 , S9111/45 , S9041/37 , S9551/35 , S9551/63 , S9751/33 , S7520/41 , S3110/41 , S9186/26 , S5560/06 , S5330/41 , S5310/60 , S3110/06 , S1520/04 , S1320/04 , S3120/06 , S3510/06 , S3520/06 , S1510/04 , S5885/28 , S5886/31 , S9090/43 , S8860/61 , S9151/41 , S9021/12 , S5420/06 , S5600/12 , S7310/12 , S7370/12 , S7710/26 , S7720/26 , S5620/12 , S5400/06 , S5370/06 , S5360/06 , S738/59 , S728/03 , S7530/43 , S9041/12 , S9121/26 , S9711/33 , S9031/12 , S9111/12 , RQ1167/17 , S9511/63 , S9511/35 , RQ1161/16 , YS536/16 , RQ1297/23 , RQ1284/21 , RQ1280/34 , YS505/16 , RQ1251/16 , RQ1254/21 , RQ1141/16 , RQ1175/16 , RQ1185/21 , RQ1155/16 , RQ1151/16 , RQ1145/16 , RQ1150/16 , RQ1160/21 , RQ1250/21 , RQ1250/16 , RQ1160/16 , RQ1180/16 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

자주 묻는 질문

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.