내 휴대전화에서 필립스 GroomTribe 앱을 사용할 수 있습니까?

게시일 2025년 3월 5일
휴대전화에서 필립스 GroomTribe 앱을 다운로드하여 Bluetooth로 연결된 필립스 면도기에 사용할 수 있습니다. 이 앱은 iOS 11.3 이상을 탑재한 iPhone 6S 이상과 호환됩니다. 화면이 4.5인치보다 크고 OS 버전이 6.0 이상이고 Bluetooth 버전이 4.1 이상인 Android 휴대전화에서도 사용할 수 있습니다.

면도기가 Bluetooth와 연결되어 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

면도기가 Bluetooth 연결 기능을 지원하는 경우, 해당 정보는 제품 포장과 동봉된 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.

필립스 제품에 Bluetooth 기능이 없는 경우 어떻게 해야 합니까?

GroomTribe 앱에서는 다양한 필립스 남성용 그루밍 제품에 대한 지원 콘텐츠와 기타 정보를 제공합니다. 자세한 정보를 확인하려면 Apple App Store 또는 Google Play Store에서 앱을 다운로드하세요.

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

