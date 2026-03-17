소닉케어 음파칫솔의 양치 모드에는 어떤 것이 있습니까?

게시일 17 March 2026

소닉케어 칫솔에는 다양한 양치 모드가 있습니다. 이러한 모드는 칫솔에 따라 다를 수 있습니다.

칫솔의 기본 모드는 세정 모드입니다. 이 모드는 2분간 양치할 수 있으며 매일 사용하기에 적합합니다. 

다른 양치 모드로는 다음과 같은 모드가 있습니다. 

  • 딥 클린(3분): 문제가 있는 부위에 추가 시간을 할애할 수 있습니다.
  • 딥 클린+(2~3분): 딥 클린 모드와 유사합니다. 칫솔이 연결된 경우 이 모드가 2분 동안 실행됩니다. 브러시페이서 피드백은 20초마다 제공됩니다. 칫솔이 연결되지 않은 경우 이 모드가 3분 동안 작동합니다. 브러시페이서 피드백은 30초마다 제공됩니다. 
  • 미백(2분 30초): 치아 표면 얼룩을 제거하기에 적합합니다.
  • 광택(1분): 치아 표면을 매끄럽게 하는 데 적합합니다.
  • 잇몸케어(3분): 치아와 잇몸을 세정하기에 적합합니다.
  • 잇몸 건강(3분 20초): 잇몸을 깨끗이 닦고 마사지하여 잇몸 건강을 개선하도록 설계되었습니다.
  • 민감 세정(2분): 부드러운 진동이 민감한 치아에 적합합니다.
  • 혓바닥 관리(20초): 혓바닥 관리 칫솔모로 혀를 세척합니다.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX9914/75 , HX9914/76 , HX9911/74 , HX9911/73 , HX9911/96 , HX9992/22 , HX9992/21 , HX9641/01 , HX9912/50 , HX9912/51 , HX9681/01 , HX9914/77 , HX6458/04 , HX6434/01 , HX6424/02 , HX6450/01 , HX3415/07 , HX3415/06 , HX6403/70 , HX6457/02 , HX6456/03 , HX6472/01 , HX6498/01 , HX6462/01 , HX6414/01 , HX6421/01 , HX3265/13 , HX6329/14 , HX6870/55 , HX6877/54 , HX6853/07 , HX6859/07 , HX6856/07 , HX9934/16 , HX6805/16 , HX9974/26 , HX6802/26 , HX6807/06 , HX9141/07 , HX6712/06 , HX3245/13 , HX6908/84 , HX6909/85 , HX9924/06 , HX6938/58 , HX6232/20 , HX6511/05 , HX6911/56 , HX6938/48 , HX9392/08 , HX6721/06 , HX3215/13 , HX9318/08 , HX9315/08 , HX6231/12 , HX6231/23 , HX9314/08 , HX9319/08 , HX3285/06 , HX3215/01 , HX9338/04 , HX8922/90 , HX8911/02 , HX6972/35 , HX6321/03 , HX6231/01 , HX6512/02 , HX6681/19 , HX6631/01 , HX9332/34 , HX9362/67 , HX6754/36 , HX9334/34 , HX6511/43 , HX6311/07 , HX6754/33 , HX9352/04 , HX9172/10 , HX6531/10 , HX9382/04 , HX9332/04 , HX6511/50 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX6731/02 , HX6730/02 , HX6993/10 , HX6733/70 , HX6942/04 , HX6902/02 , HX6982/03 , HX6932/10 , HX5581/02 , HX5751/02 , HX5251/02 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

