검색어

필립스 고객지원

변색된 필립스 아벤트 제품의 부품을 사용해도 안전한가요?

게시일 2024년 8월 23일
예. 변색된 필립스 아벤트 제품은 부품이 깨끗하고 양호한 상태라면 안전합니다. 변색은 무해하며 종종 음식물이 플라스틱에 묻어 발생합니다.

부품이 변색되었는지 어떻게 알 수 있나요?

부품이 원래 플라스틱 색상이 아닌 노란색, 빨간색 또는 다른 색으로 보이는 경우 변색된 것이며 이는 세척해도 사라지지 않습니다.

변색의 원인은 무엇인가요?

변색은 보통 필립스 아벤트 부품이 토마토 소스와 특정 녹색 채소와 같이 플라스틱에 얼룩을 남기는 염료나 색소가 함유된 음식에 노출되었을 때 발생합니다.

변색을 방지하려면 세척, 소독 및 보관 중에 해당 부품을 음식, 용기 및 기타 음식물 찌꺼기가 들어 있는 물체와 따로 보관하세요.

변색은 이전에 씻거나 세척할 때 발생한 잔여물, 특정 세척제, 직사광선 및 경수로 부품을 세척할 때 발생하는 칼슘 축적으로 인해 발생합니다.

변색을 방지하려면 필립스 아벤트 제품의 권장 세척, 소독 및 보관 지침을 따르세요.

도움이 필요하신가요?

필립스 아벤트 제품의 올바른 세척, 소독 및 보관에 대한 자세한 내용은 www.philips.com/support에서 해당 제품을 검색하세요.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCY673/01 , SCY670/01 , SCF376/13 , SCF376/14 , SCF376/18 , SCF376/19 , SCF091/18 , SCF091/31 , SCF091/33 , SCF091/05 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/17 , SCY966/12 , SCY930/01 , SCY933/01 , SCF099/90 , SCY940/02 , SCY943/01 , SCY943/02 , SCY940/01 , SCF091/04 , SCF091/03 , SCF222/02 , SCF080/06 , SCF223/03 , SCF080/05 , SCF080/04 , SCF222/01 , SCF080/08 , SCF092/01 , SCF092/51 , SCF080/07 , SCF099/22 , SCF099/21 , SCY963/02 , SCY965/02 , SCY964/02 , SCY670/02 , SCY962/02 , SCY961/02 , SCF080/03 , SCF085/04 , SCF085/01 , SCF085/02 , SCF085/03 , SCF085/12 , SCF085/13 , SCF085/17 , SCF085/18 , SCF223/02 , SCF376/21 , SCF376/20 , SCF376/12 , SCF376/22 , SCF376/10 , SCF376/11 , SCF348/12 , SCF348/13 , SCF348/11 , SCF545/10 , SCF544/10 , SCF344/22 , SCF345/22 , SCF342/21 , SCF196/18 , SCF197/22 , SCF195/22 , SCF798/01 , SCF796/01 , SCF796/02 , SCF798/02 , SCF220/21 , SCF210/21 , SCF212/22 , SCF223/20 , SCF210/23 , SCF220/23 , SCF213/22 , SCD212/00 , SCF452/17 , SCF452/27 , SCF454/17 , SCF454/27 , SCF472/17 , SCF472/27 , SCF474/17 , SCF178/26 , SCF178/25 , SCF178/28 , SCF178/27 , SCF194/05 , SCF194/00 , SCF194/04 , SCF691/13 , SCF690/23 , SCF690/13 , SCF699/03 , SCF695/13 , SCF694/13 , SCF651/23 , SCF653/23 , SCF654/23 , SCF693/23 , SCF693/13 , SCF692/13 , SCF176/24 , SCF176/28 , SCF652/23 , SCF180/23 , SCF251/00 , SCF751/00 , SCF566/17 , SCF563/17 , SCF563/27 , SCF755/00 , SCF753/00 , SCF172/70 , SCF151/00 , SCF553/00 , SCF195/30 , SCF551/00 , SCF628/17 , SCF627/17 , SCF172/50 , SCF784/00 , SCF655/27 , SCF671/17 , SCF654/27 , SCF651/27 , SCF652/27 , SCF653/27 , SCF690/17 , SCF693/17 , SCF693/27 , SCF782/00 , SCF780/00 , SCF764/01 , SCF764/02 , SCF242/00 , SCF752/00 , SCF750/00 , SCF724/00 , SCF686/17 , SCF176/18 , SCF683/27 , SCF680/17 , SCF683/17 , SCF762/00 , SCF760/00 , SCF182/24 , SCF182/23 , SCF710/00 , SCF684/27 , SCF685/27 , SCF635/27 , SCF302/01 , SCF300/20 , SCF178/13 , SCF180/24 , SCF176/22 , SCF178/14 , SCF176/21 , SCF660/17 , SCF663/17 , SCF666/17 , SCF663/27 , SCF631/27 , SCF633/27 , SCF634/27 , SCF600/12 , SCF132/01 , SCF133/01 , SCF175/11 , SCF290/20 , SCF602/12 , SCF632/27 , SCF292/13 , SCF147/82 , SCF146/02 , SCF142/00 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

자주 묻는 질문

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.