처음 사용하기 전에 필립스 그루머, 클리퍼 또는 트리머를 충전하고 정기적으로 충전하여 다음 트리밍에 사용할 수 있도록 하세요.
제품 충전 방법에 대한 자세한 내용은 아래 정보를 참조하세요. 장치의 구체적인 충전 시간은 제공된 사용 설명서를 참조하거나 여기에서 모델 번호를 검색하여 온라인 사용 설명서를 찾으세요.
필립스 제품의 교체용 충전기를 구매해야 하는 경우 여기에서 찾을 수 있습니다.
Article Published Date : 2025년 6월 27일
일부 필립스 그루밍 제품은 그림이 있는 사용 설명서와 함께 제공됩니다. 아래 예는 이러한 사용 설명서에서 제품의 충전 및 사용 시간을 설명하는 한 가지 방법을 나타냅니다.
1a와 1b는 제품에 고속 충전 기능이 있다는 것을 나타내며, 이는 5분 충전으로 1회 면도에 충분한 배터리 수명을 제공합니다.
2a 및 2b는 1시간 충전 후 배터리가 완전히 충전되고 90분 동안 면도할 수 있음을 나타냅니다.
이러한 원칙은 제품의 그림이 있는 사용 설명서를 이해하는 데 사용할 수 있습니다.
일부 필립스 제품에는 USB 충전 케이블이 포함되어 있습니다. 이 케이블은 필립스 HQ87(IPX4 등급으로 방수 기능이 뛰어나 욕실과 같은 습한 환경에서 사용해도 안전함)과 같은 어댑터를 사용하여 전원 콘센트(플러그 소켓)에 연결할 수 있습니다. 출력이 5V, 1A 이상인 경우, 평판이 좋은 다른 브랜드의 어댑터를 사용하여 제품을 충전할 수도 있습니다(항상 제조업체에서 지정한 안전 주의 사항을 따르세요).
참고: 제품의 사용 설명서에 표시된 충전 시간은 이 방법을 사용한 충전을 기준으로 합니다. 다른 전원(예: 노트북 USB 포트)을 사용하여 제품을 충전할 경우 충전 시간이 훨씬 더 길어질 수 있습니다.
필립스 제품에 전원 콘센트 플러그가 내장된 충전기가 함께 제공되는 경우 충전 케이블 끝에 있는 작은 플러그를 필립스 그루머에 끼운 다음 충전기를 전원 콘센트에 연결하세요.
필립스 제품에 충전용 거치대가 함께 제공되거나 호환 가능한 충전용 거치대를 구입한 경우 필립스 제품과 함께 제공된 충전기 또는 케이블을 사용하여 전원에 연결할 수 있습니다.
예를 들어, 필립스 제품에 USB 충전 케이블이 제공된 경우 장치 자체나 충전용 거치대에 연결할 수 있습니다. 충전용 거치대를 사용한 충전에도 적용되는 USB 충전에 대한 자세한 내용은 위의 정보를 참조하세요.
일부 필립스 그루밍 장치는 일회용 AA 배터리로 작동합니다. 트리머 스위치가 켜지지 않거나 전보다 더 느리게 작동하면 배터리를 교체해야 합니다.
사용 설명서에 명시된 일회용 배터리만 사용하세요. 다른 유형의 배터리 또는 이전 배터리와 새 배터리를 혼합하여 사용하지 마세요. 새로운 배터리를 끼울 때 배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼우세요.
