필립스 소닉케어 앱은 최상의 양치 경험을 위해 모바일 기기의 지원 기능에 액세스할 수 있도록 귀하에게 권한을 요청합니다. 그 이유를 알아보십시오.
소닉케어 앱에서 모바일 기기에 대한 권한을 요청하는 이유
위치
Android(6.0 이상)의 경우, 장치에서 Bluetooth 액세스를 사용하려면 위치 권한이 필요합니다. 필립스 소닉케어 앱에서는 Bluetooth를 사용하여 귀하의 칫솔을 소닉케어 앱에 연결합니다.
ID
이 기능은 Google+ 또는 Facebook 계정을 사용하여 간편하게 로그인 할 수 있도록 지원합니다. Google+를 사용할 경우, 귀하의 기기 ID 및 통화 정보는 WeChat으로 로그인하는 경우에만 사용됩니다. 그렇지 않으면 이 서비스를 사용하지 않습니다.
일정
이 기능을 사용하면 치과 의사나 치위생사와 함께 일정 이벤트를 만들 수 있습니다. 이는 기밀 정보로 간주되고 약속을 잡는 용도로만 사용됩니다.
연락처
연락처를 통해 치과 의사나 치위생사와 양치 진행 보고를 공유하는 옵션을 사용할 수 있습니다(연락처 기능 사용). 이는 사용자의 명시적인 동의 하에서만 공유됩니다.
전화 기능
칫솔이나 앱과 관련하여 궁금한 사항이 있을 경우 필립스 고객 상담실로 직접 전화를 하려면 통화 권한이 필요합니다.
마이크
앱을 통해 오디오를 재생하려면 마이크 사용 권한이 필요합니다. 마이크 액세스는 Siri 또는 Google Assistant와 같은 음성 제어를 사용하여 앱을 열 수 있도록 지원합니다. 마이크 녹음은 사용할 수 없습니다.