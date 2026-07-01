검색어

필립스 고객지원

소닉케어 앱에서 모바일 기기에 대한 권한을 요청하는 이유

게시일 01 July 2026

필립스 소닉케어 앱은 최상의 양치 경험을 위해 모바일 기기의 지원 기능에 액세스할 수 있도록 귀하에게 권한을 요청합니다. 그 이유를 알아보십시오.

위치

Android(6.0 이상)의 경우, 장치에서 Bluetooth 액세스를 사용하려면 위치 권한이 필요합니다. 필립스 소닉케어 앱에서는 Bluetooth를 사용하여 귀하의 칫솔을 소닉케어 앱에 연결합니다.

ID

이 기능은 Google+ 또는 Facebook 계정을 사용하여 간편하게 로그인 할 수 있도록 지원합니다. Google+를 사용할 경우, 귀하의 기기 ID 및 통화 정보는 WeChat으로 로그인하는 경우에만 사용됩니다. 그렇지 않으면 이 서비스를 사용하지 않습니다.

일정

이 기능을 사용하면 치과 의사나 치위생사와 함께 일정 이벤트를 만들 수 있습니다. 이는 기밀 정보로 간주되고 약속을 잡는 용도로만 사용됩니다.

연락처

연락처를 통해 치과 의사나 치위생사와 양치 진행 보고를 공유하는 옵션을 사용할 수 있습니다(연락처 기능 사용). 이는 사용자의 명시적인 동의 하에서만 공유됩니다.

전화 기능

칫솔이나 앱과 관련하여 궁금한 사항이 있을 경우 필립스 고객 상담실로 직접 전화를 하려면 통화 권한이 필요합니다.

마이크

앱을 통해 오디오를 재생하려면 마이크 사용 권한이 필요합니다. 마이크 액세스는 Siri 또는 Google Assistant와 같은 음성 제어를 사용하여 앱을 열 수 있도록 지원합니다. 마이크 녹음은 사용할 수 없습니다.

자주 묻는 질문

필립스에 문의

도움을 드리겠습니다

필립스에 문의

도움을 드리겠습니다

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.