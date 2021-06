특히 월령이 낮은 아기에게 에어프리 공기 배출구를 사용할 것을 권장합니다. (<4 months) with feeding issues. The AirFree vent allows your little one to manage air intake.

If your baby gets older and is able to drink from the bottle without any feeding issues, you can easily use the bottle without the AirFree vent.