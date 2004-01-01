검색어

게시일 2023년 6월 5일
필립스 그루머, 헤어 클리퍼 또는 OneBlade의 모델 또는 일련 번호를 찾으려면 아래 지침을 참조하세요.

모델 번호를 사용하여 필립스 제품을 등록하거나 제품별 정보를 찾을 수 있습니다. 한편, 일련 번호로 필립스에서 언제 제품을 제조했는지 확인할 수 있습니다.

팁: 종종 동일한 모델에 여러 가지 버전이 있는 경우가 있으며, 추가 기능 또는 액세서리가 함께 포함되어 있습니다. 모델 번호 끝에 슬래시 뒤에 나타나는 두 자리 숫자로 버전을 식별할 수 있습니다. 이후 숫자는 상품 자체에는 인쇄되지 않으며 포장 또는 결제 영수증에서 확인할 수 있습니다.
 

장치의 뒷면

OneBlade, 수염 트리머, 헤어 클리퍼 등과 같은 그루밍 장치에는 핸들 뒷면에 모델 및 일련 번호가 나와 있습니다. 모델 번호는 일반적으로 2개의 문자로 시작하여 4개의 숫자(예: QP2540)가 이어집니다.

일련 번호는 YYWW(연도 및 주) 형식입니다.
 
모델 및 일련 번호 필립스 그루머

장치의 상단

일부 헤어 클리퍼 및 수염 트리머에는 장치 상단의 커팅 날 바로 아래에 모델 번호가 나와 있습니다.

일련 번호는 일반적으로 커팅 유닛 아래에 있습니다. 그루머 또는 클리퍼의 윗부분을 조심스럽게 제거하세요. 일련 번호는 YYWW(연도 및 주) 형식으로 표시됩니다.
모델 및 일련 번호 필립스 그루머

손잡이 내부

교체형 AA 배터리를 사용하는 제품의 경우 모델 및 일련 번호는 배터리함 내부에 있습니다.

사용 설명서에 제공된 지침에 따라 배터리함을 여세요. 배터리함 내부에 모델 및 일련 번호가 표시되어 있습니다.
모델 및 일련 번호 필립스 코털 트리머

