아니요. 대부분의 필립스 그루머는 전원 콘센트(유선)에 연결한 채로 사용할 수 없습니다. 대부분의 필립스 그루밍 제품은 목욕이나 샤워를 할 때 사용할 수 있기 때문에 안전상의 이유로 전원 콘센트에 연결되어 있으면 전원이 켜지지 않습니다.

일부 필립스 제품(일부 헤어 클리퍼 모델 포함)은 건조한 환경에서만 사용하도록 설계되었으며 유선 및 무선으로 모두 사용할 수 있습니다. 이미 집에 제품을 가지고 있는 경우, 사용 설명서를 참조하여 유선으로 사용할 수 있는지 확인하거나 전원 콘센트에 연결한 후 전원을 켜보세요(건조한 환경에서만). 무선 상태에서 켜지지만 유선 연결에서는 켜지지 않는 경우 이는 의도된 것입니다.

필립스 그루머를 구입할 의향이 있으며 전원 콘센트에 연결하여 사용할 수 있는지 여부를 확인하려면 제품 페이지의 패키지 또는 정보를 참조하세요.