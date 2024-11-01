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필립스 그루머에 나타나는 기호는 무엇을 의미합니까?

게시일 2023년 1월 6일
필립스 남성용 그루밍 장치의 표시등과 기호가 의미하는 바가 궁금할 경우 아래 답변을 읽어 보시기 바랍니다.
 

충전 표시

대부분의 필립스 헤어 클리퍼 및 트리머는 장치를 충전해야 하거나 완전히 충전되면 표시되는 충전 표시등이 있습니다. 아래 이미지에서처럼 사용 중인 장치에 따라 충전 표시등이 다양한 방식으로 나타날 수 있습니다.
일부 그루밍 장치에는 충전 표시등이 없습니다. 이 경우 표시등이 있는지 보려면 제품 충전기를 확인하세요. 충전기가 전원 공급 장치에 연결되면 이 표시등에 불이 들어옵니다. 이러한 제품의 경우 사용 설명서에 나와 있는 지침의 충전 시간을 따르세요.

필립스 그루머 충전 표시등

여행용 잠금 기능

일부 그루밍 장치는 이동 시 실수로 그루머가 켜지지 않도록 방지하는 이동 시 잠금 기능이 함께 제공됩니다.

이동 시 잠금 기능을 사용하려면 전원 버튼을 3초 동안 누르세요. 잠금 기호가 짧게 깜박이면 장치가 지금 잠겼음을 나타냅니다. 켜려고 하면 작동하지 않고, 이동 시 잠금 기호가 깜박이며 잠금을 해제해야 함을 알립니다. 


이동 시 잠금 기능을 해제하려면 다시 전원 버튼을 3초 동안 누르면 됩니다. 잠금 기호가 다시 짧게 깜박이고 그루머가 켜집니다. 

일부 장치에는 눈에 보이는 표시등이 없는 이동 시 잠금 기능이 있습니다. 이러한 장치의 잠금 및 잠금 해제는 이동 시 잠금 표시등이 있는 장치와 유사하게 작동합니다. 잠금 기능을 작동 또는 해제하려면 전원 버튼을 3초 동안 누르세요.
 
필립스 그루머 이동 시 잠금 기능

터보 모드

일부 필립스 헤어 클리퍼 및 멀티그루밍에는 터보 모드가 있습니다. 터보 모드는 보통 클리퍼에 T자형 기호로 나타납니다. 클리퍼에 더 강력한 파워가 필요할 경우 이 버튼을 누르세요. 아주 굵은 모발을 트리밍하는 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다.
 
필립스 그루머 터보 모드

저소음 모드

아기 기호가 있는 장치에서는 저소음 모드를 활성화할 수 있습니다. 저소음 모드를 사용하면 어린이를 위한 조용한 트리밍이 가능합니다. 트리밍 중에 저소음 모드를 작동하면 트리머의 회전 속도를 낮추어 보다 조용하게 트리밍을 할 수 있습니다.
 
필립스 그루머 저소음 모드

오일 알림

그루밍 장치에 오일 방울 이미지가 깜박이면 그루머를 윤활해야 함을 알리는 것입니다. 포장에 함께 제공된 오일 또는 재봉틀용 기름으로 그루머를 정기적으로 청소하고 윤활해야 합니다. 
사용 중인 그루밍 장치에 따라 다른 기호가 인쇄되어 있거나 깜박일 수 있습니다. 정확한 모델과 관련된 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하거나 당사에 문의하시기 바랍니다.

고유한 빗이 내장된 최신 필립스 Prestige 수염 트리머를 사용하는 방법을 보려면 아래 동영상을 시청하세요. 모델 유형에 따라 면도기의 기능이 달라질 수 있다는 점에 유의하세요.
필립스 그루머 오일 알림
Play Pause

배터리함 열기

일부 필립스 그루머는 일회용 배터리로 작동합니다. 그루머에 배터리를 삽입하거나 교체하기 전에 손과 장치가 건조한지 확인하세요. 

배터리함은 핸들에 있습니다. 배터리를 교체하려면 아래 지침에 따라 기호 표시를 정렬하여 배터리함을 쉽게 열 수 있습니다. 

1.    배터리함 덮개를 열려면 설정 표시기(V)가 '잠금 해제' 표시(Ʌ)를 가리킬 때까지 시계 방향으로 돌립니다(그림 4).
2.    손잡이에서 배터리함 덮개를 당겨 빼냅니다(그림 5).
3.    배터리함에 배터리를 넣습니다(그림 6). 배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼웁니다.
4.    배터리함 덮개를 다시 손잡이로 밀어 넣습니다(그림 7).
5.    설정 표시기(V)가 '잠금' 표시(I)를 가리킬 때까지 배터리함 덮개를 시계 반대 방향으로 돌립니다(그림 8).
 
필립스 배터리함

꺼내기 버튼

꺼내기 로고 또는 버튼은 커팅 부품 또는 액세서리를 분리하기 위해 눌러야 하는 위치를 나타냅니다. 커팅 부품 또는 액세서리를 장치에서 천천히 당기면서 꺼내기 기호를 조심스럽게 미세요.
 
그루머 꺼내기 버튼

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