Article Published Date : 2025년 6월 23일
필립스 클리퍼 또는 그루머를 사용하여 모발을 자르는 방법은 무엇입니까?
게시일 2025년 6월 23일
필립스 헤어 클리퍼는 자신의 모발이나 친구 또는 가족 구성원의 모발을 자르는 데 이상적입니다. 이 문서에서는 스스로 모발을 자르는 방법과 몇 가지 유용한 팁을 제공합니다.
참고: 일부 필립스 멀티그루머에는 모발을 자르는 액세서리가 포함되어 있습니다. 이 문서의 정보는 멀티그루머와도 관련이 있지만 장치에 맞게 권장 사항을 조정해야 할 수도 있습니다. 사용 전
모발을 자르기 전에 도구가 모두 있는지 확인하세요. 필립스 헤어 또는 멀티그루머와 함께 헤어 클리핑 액세서리, 거울, 트리밍하는 동안 목 및 어깨를 덮을 수 있는 케이프나 타월이 필요합니다.
젖은 모발은 피부에 잘 달라붙어 클리퍼가 놓칠 수 있으므로 트리밍하기 더 어렵습니다. 따라서 모발이 완전히 말랐을 때 이발하는 것이 좋습니다. 털이 자연스럽게 자라는 방향으로 모발을 빗질하세요. 다른 사람의 머리를 자르는 경우 머리가 가슴과 같은 높이에 있는지 확인합니다. 그래야 머리의 모든 부분이 선명하게 보이고 쉽게 닿을 수 있습니다. 참고: 턱수염 트리머는 턱수염 트리밍 전용으로 설계되었습니다. 머리와 같은 다른 신체 부위에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이 경우 원하는 결과를 얻을 수 없고 피부가 손상될 수도 있습니다.
사용 방법
1. 이발기 손잡이에 원하는 빗을 부착하세요. 액세서리를 올바르게 장착하지 않으면 그루머가 작동하지 않거나 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
2. 원하는 길이 옵션을 설정하세요. 길이 설정 휠을 돌리거나 올바른 클릭온 빗을 부착하여 설정할 수 있습니다. 길이가 긴 설정에서 트리밍을 시작하여 장치에 익숙해진 후 원하는 길이가 될 때까지 점차적으로 길이를 줄이세요. 3. 장치의 전원을 켜세요. 4. 제품을 살짝 누르면서 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 움직이세요. 빗의 평평한 면을 피부에 완전히 밀착하여 잘린 모발 상태가 고르게 하세요. 5. 그루머를 두피나 피부에 대고 너무 세게 누르지 마세요. 실수로 설정을 변경하면 다듬기가 고르게 되지 않을 수 있습니다. 체모를 짧게(약 0.5mm) 깎거나 목선 및 구레나룻 주변의 윤곽을 정리하려면 트리밍 빗 없이 트리머를 90도 각도로 들고 사용하세요. 체모가 자라는 반대 방향으로 그루머를 조심스럽게 움직이세요. 뻣뻣한 체모를 제거하려면 면도기를 다른 방향으로 움직여 보세요. 커팅 부품이 닿는 모든 체모가 잘리므로 빗 없이 이발할 때에는 주의를 기울이세요. 6. 체모는 체모받이와 빗에 모일 수 있습니다. 돌리고 미는 중간에 주기적으로 체모를 털어내세요. 다듬기가 끝나면 장치를 끄고 제품, 빗 및 체모받이를 세척하세요. 사용 후에는 항상 장치를 세척하세요. . 어린이 이발
필립스에는 어린이 전용 헤어 클리퍼가 있습니다. 제품 사용 시 성인용 클리퍼와 동일한 지침을 따르되, 몇 가지 추가 사항을 주의하세요.
최상의 안전을 위해 항상 빗과 함께 어린이용 헤어 클리퍼를 사용하는 것이 좋습니다. 클리퍼를 세척한 후 커팅 날에도 오일을 한 방울 떨어뜨립니다. 버즈컷 동영상 튜토리얼
필립스 헤어 클리퍼로 집에서 버즈컷을 하는 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 확인해 보세요.
크루컷 동영상 튜토리얼
필립스 헤어 클리퍼로 집에서 크루컷을 하는 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 확인해 보세요.
참고: 빗 없이 트리밍
커팅 부품이 필립스 그루머의 본체입니다. 짧고 날카로운 모서리가 있어 빠르고 깨끗한 다듬기가 가능합니다.
트리밍 빗이 없는 트리머를 사용하여 피부에 밀착된 체모를 트리밍하거나(약 0.5mm 길이) 90도 각도로 잡고 목선이나 구레나룻의 윤곽을 잡으세요.
빗을 부착하지 않은 상태에서 트리밍할 경우 다음 사항을 권장합니다.
절삭 날의 가장자리를 조심하세요. 커팅 유닛에 닿는 모든 체모가 제거된다는 점에 유의하세요. 체모가 자라는 반대 방향으로 그루머를 가볍게 누른 상태에서 잘 조절하며 움직이세요.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다.
HC5630/15 , HC2066/15 , HC3530/15 , HC9494/15 , HC5460/15 , HC1099/15 , QC5330/15 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.
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