모발을 자르기 전에 도구가 모두 있는지 확인하세요. 필립스 헤어 또는 멀티그루머와 함께 헤어 클리핑 액세서리, 거울, 트리밍하는 동안 목 및 어깨를 덮을 수 있는 케이프나 타월이 필요합니다. 젖은 모발은 피부에 잘 달라붙어 클리퍼가 놓칠 수 있으므로 트리밍하기 더 어렵습니다. 따라서 모발이 완전히 말랐을 때 이발하는 것이 좋습니다. 털이 자연스럽게 자라는 방향으로 모발을 빗질하세요. 다른 사람의 머리를 자르는 경우 머리가 가슴과 같은 높이에 있는지 확인합니다. 그래야 머리의 모든 부분이 선명하게 보이고 쉽게 닿을 수 있습니다. 참고: 턱수염 트리머는 턱수염 트리밍 전용으로 설계되었습니다. 머리와 같은 다른 신체 부위에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이 경우 원하는 결과를 얻을 수 없고 피부가 손상될 수도 있습니다.

사용 방법

1. 이발기 손잡이에 원하는 빗을 부착하세요. 액세서리를 올바르게 장착하지 않으면 그루머가 작동하지 않거나 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다.



2. 원하는 길이 옵션을 설정하세요. 길이 설정 휠을 돌리거나 올바른 클릭온 빗을 부착하여 설정할 수 있습니다. 길이가 긴 설정에서 트리밍을 시작하여 장치에 익숙해진 후 원하는 길이가 될 때까지 점차적으로 길이를 줄이세요.



3. 장치의 전원을 켜세요.



4. 제품을 살짝 누르면서 체모가 자라는 반대 방향으로 천천히 움직이세요. 빗의 평평한 면을 피부에 완전히 밀착하여 잘린 모발 상태가 고르게 하세요.



5. 그루머를 두피나 피부에 대고 너무 세게 누르지 마세요. 실수로 설정을 변경하면 다듬기가 고르게 되지 않을 수 있습니다.



체모를 짧게(약 0.5mm) 깎거나 목선 및 구레나룻 주변의 윤곽을 정리하려면 트리밍 빗 없이 트리머를 90도 각도로 들고 사용하세요. 체모가 자라는 반대 방향으로 그루머를 조심스럽게 움직이세요. 뻣뻣한 체모를 제거하려면 면도기를 다른 방향으로 움직여 보세요. 커팅 부품이 닿는 모든 체모가 잘리므로 빗 없이 이발할 때에는 주의를 기울이세요.



6. 체모는 체모받이와 빗에 모일 수 있습니다. 돌리고 미는 중간에 주기적으로 체모를 털어내세요. 다듬기가 끝나면 장치를 끄고 제품, 빗 및 체모받이를 세척하세요. 사용 후에는 항상 장치를 세척하세요. .