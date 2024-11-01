필립스 아벤트 소독기의 열판에서 흰색/갈색 반점을 제거하려면 어떻게 해야 합니까?
게시일 2026년 6월 22일
흰색/갈색 반점은 석회질 자국입니다. 석회질은 물이 가열될 때 증발되지 않은 물에 포함된 미네랄 잔류물이기 때문에 제품 내부에 쌓입니다. 물의 경도가 높을수록 석회질 축적 속도는 빨라집니다. 그리 유해하지는 않지만, 축적되면 외관상 보기 좋지 않으며 세척하기 어렵고, 제품의 작동을 저해하거나 제품 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 살균기를 효과적으로 사용하려면 최소 2주마다 석회질을 제거하는 것이 좋습니다. 아래 지침에 따라 장치의 석회질을 적절히 제거하십시오.
단계별 지침
SCF291 필립스 아벤트 유아용 젖병 소독기
- 흰 식초(아세트산 5%) 12ml(2.5작은술)와 물 120ml(4oz)를 급수통에 부으십시오.
- 받침대에 작은 바구니를 얹습니다. 바구니 위에 뚜껑을 올려 둡니다.
참고: 받침대에 작은 바구니를 얹으면 뜨거운 액체가 튀는 것을 방지할 수 있습니다.
- 켜짐/꺼짐 버튼을 눌러 제품을 켭니다.
- 제품을 5분간 작동시킵니다. 켜짐/꺼짐 버튼을 눌러 제품을 끕니다.
- 제품을 5분 동안 식힙니다.
- 물통을 비우고 내부를 깨끗이 헹굽니다. 스펀지로 석회질 자국을 제거합니다. 다시 행구고 젖은 천으로 받침대를 닦습니다.
참고: 석회질 제거 결과는 물 경도와 석회질 제거 빈도에 따라 다를 수 있습니다. 필요한 경우 석회질 제거 과정을 반복합니다.
- 작은 바구니와 뚜껑을 헹구어 식초 용액을 제거합니다.
SCF293 필립스 아벤트 유아용 젖병 소독기 및 건조기
- 흰 식초(아세트산 5%) 12ml(2.5작은술)와 물 120ml(4oz)를 급수통에 부으십시오.
- 받침대에 작은 바구니를 얹습니다. 바구니 위에 뚜껑을 올려 둡니다.
참고: 받침대에 작은 바구니를 얹으면 뜨거운 액체가 튀는 것을 방지할 수 있습니다.
- 전원 버튼을 돌려 "소독" 모드로 전환합니다. 그런 다음 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.
- 제품을 5분간 작동시킵니다. 켜짐/꺼짐 버튼을 눌러 제품을 끕니다.
- 제품을 5분 동안 식힙니다.
- 물통을 비우고 내부를 깨끗이 헹굽니다. 스펀지로 석회질 자국을 제거합니다. 다시 행구고 젖은 천으로 받침대를 닦습니다.
참고: 석회질 제거 결과는 물 경도와 석회질 제거 빈도에 따라 다를 수 있습니다. 필요한 경우 석회질 제거 과정을 반복합니다.
- 작은 바구니와 뚜껑을 헹구어 식초 용액을 제거합니다.
참고: 구연산 성분의 석회질 제거제만 사용하고 다른 모든 종류의 석회질 제거제는 사용하지 마십시오.