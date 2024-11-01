흰색/갈색 반점은 석회질 자국입니다. 석회질은 물이 가열될 때 증발되지 않은 물에 포함된 미네랄 잔류물이기 때문에 제품 내부에 쌓입니다. 물의 경도가 높을수록 석회질 축적 속도는 빨라집니다. 그리 유해하지는 않지만, 축적되면 외관상 보기 좋지 않으며 세척하기 어렵고, 제품의 작동을 저해하거나 제품 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 살균기를 효과적으로 사용하려면 최소 2주마다 석회질을 제거하는 것이 좋습니다. 아래 지침에 따라 장치의 석회질을 적절히 제거하십시오.