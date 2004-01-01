검색어

필립스 고객지원

무선 클렌징 팟과 호환되는 필립스 면도기는 무엇입니까?

게시일 2025년 3월 5일

세 개의 오각형 쉐이빙 헤드 중앙에 작은 구멍이 있는 필립스 면도기(그림 1)는 모두 필립스 무선 클렌징 팟(그림 2)을 사용하여 세척할 수 있습니다.

그러나 모든 면도기에 자동 세척 프로그램이 포함된 것은 아닙니다. 사용 중인 면도기에 자동 세척 프로그램이 있는지 확인하려면, 면도기를 뒤집은 상태에서 전원 버튼을 누르세요.

  • 면도기 디스플레이에 세 개의 물방울 애니메이션이 표시되면, 해당 면도기에는 자동 세척 프로그램을 포함된 것이며, 프로그램이 완료되면 자동으로 전원이 꺼집니다.
  • 세 개의 물방울 애니메이션이 표시되지 않는다면, 자동 세척 프로그램이 포함되지 않은 면도기입니다. 이 경우에도 무선 클렌징 팟을 사용하여 세척할 수 있지만, 특정 세척 주기를 따르지 않으며, 세척이 끝난 후 사용자가 직접 전원을 꺼야 합니다.

면도기가 무선 클렌징 팟과 호환되지 않는 경우, 샤워 방수 또는 방수 기능이 있는 모든 필립스 면도기는 찬물이나 따뜻한 물로 세척할 수 있습니다. 면도기 뒷면에 수도꼭지 또는 작은 샤워/욕조 아이콘이 있는지 확인하세요. 이러한 아이콘 중 하나가 표시되어 있다면, 면도기를 흐르는 물에 세척할 수 있습니다. 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XP9203/20 , XP9202/33 , XP9202/20 , XP9202/10 , X9002/05 , X9001/30 , XP9205/30 , XP9204/30 , SP9841/32 , S5889/93 , S5588/17 , S7783/50 , XP9403/49 , S9980/54 , S5166/03 , SP9886/36 , SP9840/32 , SP9883/36 , S9985/67 , S9987/68 , S9985/59 , S9986/50 , S9987/54 , S9982/50 , S9973/95 , S9985/50 , S9983/95 , S5587/25 , S7788/61 , S5583/20 , S5579/60 , S5584/62 , S5587/39 , S5589/95 , S7782/65 , SP9810/20 , S6630/11 , S7950/18 , S7940/16 , S7960/18 , S7970/26 , S7930/16 , S5940/11 , S5941/27 , S6640/27 , SP9861/13 , SP9820/11 , SP9860/17 , SP9821/12 , SP9861/16 , S7560/43 , S5380/06 , S9161/12 , S9131/37 , S9171/46 , S7350/12 , S7340/12 , S7360/42 , S9071/37 , S9051/12 , S5672/12 , S5630/12 , S5650/12 , S5550/44 , S5210/06 , S9211/12 , S9551/35 , S9551/63 , S9111/45 , S9751/33 , S9041/37 , S7520/41 , S9186/26 , S5560/06 , S5330/41 , S5310/60 , S8860/61 , S9090/43 , S9151/41 , S9021/12 , S5600/12 , S7310/12 , S7370/12 , S5620/12 , S7720/26 , S5420/06 , S5400/06 , S7710/26 , S5370/06 , S5360/06 , S7530/43 , S9041/12 , S9031/12 , S9711/33 , S9511/63 , S9121/26 , S9511/35 , S9111/12 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

자주 묻는 질문

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.