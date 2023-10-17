검색어

필립스 세척 스테이션 카트리지는 언제 교체해야 합니까?

게시일 2023년 10월 24일
필립스 면도기를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하려면 세척 시스템의 카트리지를 정기적으로 교체해야 합니다.

이 FAQ에서 필립스 무선 클렌징 팟(오른쪽에 표시)과 SmartClean(왼쪽에 표시)의 카트리지를 교체하는 방법과 교체 시기를 확인할 수 있습니다.

참고: 자동 세척 시스템은 수동으로 꼼꼼하게 청소하는 것을 대체할 수는 없습니다. 필립스는 한 달에 한 번 이상 면도기를 깨끗하게 세척할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하세요.

무선 클렌징 팟 세척 카트리지 교체 시기

세척액이 빠르게 소모되는 것에 영향을 주는 몇 가지 요인이 있습니다. 세척 빈도, 온도 및 세척액 증발을 유도하는 기타 환경적 요소가 여기에 포함됩니다.

무선 클렌징 팟 세척 카트리지를 교체해야 할 때가 되면 작은 창(아래 그림에 표시됨)의 색상이 변경됩니다. 

귀하의 무선 클렌징 팟 사용 빈도를 바탕으로 아래 표에는 각 카트리지의 세척 및 교체 주기에 대한 간단한 안내가 나와 있습니다.
 
면도기 세척 빈도카트리지당 세척 횟수

카트리지 교체 빈도(평균)

매일약 30번1개월마다
일주일에 몇 번약 20번2개월마다
매주약 13번3개월마다
1개월마다약 3번 3개월마다

무선 클렌징 팟 세척 카트리지 교체 방법

무선 클렌징 팟 세척 카트리지를 교체할 때가 되면 아래 지침 및 그림을 참조하세요.
  1. 필립스 무선 클렌징 팟 상단을 돌려서 분리하세요.
  2. 기존 카트리지를 빼고 남은 세척액을 따라내세요(싱크대에 폐기해도 안전합니다). 현지 규정에 따라 빈 카트리지를 재활용합니다.
  3. 새 카트리지의 뚜껑을 열고 씰을 제거합니다.
  4. 카트리지의 핸들을 아래로 눌러 스냅 후크를 분리합니다.
  5. 핸들을 사용하여 새 카트리지를 들어 올려 무선 클렌징 팟에 장착합니다.
  6. 다시 상단부를 무선 클렌징 팟에 놓고 단단히 고정될 때까지 돌립니다.
이제 무선 클렌징 팟을 사용할 준비가 되었습니다.

무선 클렌징 팟의 교체용 카트리지가 필요한 경우 여기를 클릭하세요.

SmartClean 카트리지 교체 시기

세척액이 빠르게 소모되는 것에 영향을 주는 몇 가지 요인이 있습니다. 세척 빈도, 온도 및 세척액 증발을 유도하는 기타 환경적 요소가 여기에 포함됩니다.

SmartClean 카트리지를 교체할 때가 되면 세척 시스템에서 두 개의 화살표가 있는 주황색 기호가 깜박이기 시작합니다.

SmartClean 카트리지 교체 방법

SmartClean 카트리지를 교체할 때가 되면 아래 지침 및 그림을 참조하세요.
  1. SmartClean 시스템을 단단히 잡고 측면에 있는 버튼을 누릅니다. 카트리지 슬롯이 보일 때까지 시스템을 위로 올립니다.
  2. 기존 카트리지를 밀어서 빼내고 남은 세척액을 따라내세요(싱크대에 폐기해도 안전합니다). 현지 규정에 따라 빈 카트리지를 재활용합니다.
  3. 새 카트리지 상단의 씰을 제거한 후 슬롯에 밀어 넣습니다.
  4. SmartClean 시스템의 본체를 아래로 눌러 카트리지함을 닫습니다. ‘찰칵’ 소리가 들릴 때까지 누르세요. 이는 카트리지함이 단단히 닫혔음을 의미합니다.
이제 SmartClean을 사용할 준비가 되었습니다.

SmartClean 교체용 카트리지가 필요한 경우 여기를 클릭하세요.

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.