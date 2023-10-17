필립스 면도기를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하려면 세척 시스템의 카트리지를 정기적으로 교체해야 합니다.



이 FAQ에서 필립스 무선 클렌징 팟(오른쪽에 표시)과 SmartClean(왼쪽에 표시)의 카트리지를 교체하는 방법과 교체 시기를 확인할 수 있습니다.



참고: 자동 세척 시스템은 수동으로 꼼꼼하게 청소하는 것을 대체할 수는 없습니다. 필립스는 한 달에 한 번 이상 면도기를 깨끗하게 세척할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하세요.