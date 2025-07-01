이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX9992/21, HX9992/22.
칫솔 핸들에서 어떤 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니까?
치아 교정기나 치아 보철물을 착용할 때 소닉케어 9900 프레스티지를 사용할 수 있습니까?
조정형 강도 기능은 어떻게 켜고 끕니까?
소닉케어 9900 프레스티지는 앱과 어떻게 작동합니까?
필립스 소닉케어 프레스티지 칫솔에서 브러시페이서는 어떻게 작동합니까?
필립스 소닉케어 9900 프레스티지 핸들을 소닉케어 앱에 연결하려면 어떻게 해야 합니까?
충전대에서 소닉케어 9900 프레스티지 핸들을 충전하려면 어떻게 해야 합니까?
소닉케어 9900 프레스티지에 있는 버튼은 몇 개입니까?
소닉케어 9900 프레스티지 칫솔의 배터리를 안전하게 폐기하려면 어떻게 해야 합니까?
소닉케어 앱에서 양치 안내는 어떻게 작동합니까?
소닉케어 앱을 Apple 건강 앱과 동기화할 수 있나요?
양치 피드백 기능은 어떻게 작동합니까?
필립스 소닉케어 칫솔의 양치 피드백을 활성화하려면 어떻게 해야 합니까?
소닉케어 앱에서 양치 모드를 변경하려면 어떻게 해야 합니까?
조정형 강도 기능은 어떻게 작동합니까?
소닉케어 앱이 제공되는 국가는 어디입니까?
소닉케어 SenseIQ 기술이란 무엇인가요?
소닉케어 앱 / 소닉케어 키즈 앱과 호환 가능한 장치는 어떤 것이 있습니까?
칫솔모 교체 시기를 어떻게 알 수 있습니까?
샤워 중에도 필립스 소닉케어 음파칫솔을 사용할 수 있습니까?
소닉케어 음파칫솔의 배터리를 교체할 수 있습니까?
소닉케어 칫솔의 기호는 무엇을 의미합니까?
소닉케어 음파칫솔의 양치 모드에는 어떤 것이 있습니까?
소닉케어의 압력 센서를 활성화 또는 비활성화하려면 어떻게 해야 합니까?
소닉케어 칫솔을 충전하는 방법은 무엇입니까?