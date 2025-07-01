필립스 고객지원 소닉케어 9900 프레스티지 칫솔의 배터리를 안전하게 폐기하려면 어떻게 해야 합니까?

소닉케어 9900 프레스티지 칫솔 내부의 충전식 배터리는 교체할 수 없습니다. 소닉케어 9900 프레스티지 칫솔을 폐기할 경우, 자격을 갖춘 전문가가 배터리를 분리하여 재활용할 수 있습니다. 안전을 위해 가정에서 배터리를 직접 제거하지 않는 것이 좋습니다.



내장 배터리를 안전하게 제거하는 방법에 대한 전문가용 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.