소닉케어 칫솔은 잇몸과 치아를 보호하기 위해 양치하는 동안 가해지는 압력을 측정합니다. 너무 많은 압력을 가하면 핸들이 진동을 바꿉니다.

너무 많은 압력을 가하면 경고가 표시됩니다. 칫솔 모델에 따라 다음 신호 중 하나 이상이 표시될 수 있습니다.

칫솔 베이스의 조명(프레스티지 9900, 다이아몬드클린 스마트, 다이아몬드클린 9000, 6000~7000 시리즈, 어드밴스드 클린만 해당)

칫솔모 알림 LED가 깜박입니다.

진동 변화, 즉 칫솔질 강도 변화입니다.

소리 및/또는 고동치는 소리가 울립니다.

압력을 낮추면 이러한 신호가 중지됩니다.

압력을 가할 때 칫솔이 반응하지 않으면 압력 센서 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 일반적으로 칫솔을 충전기에 놓고 전원 버튼을 최대 7초 동안 눌러 이 기능을 전환할 수 있습니다. 일련의 신호음이 들리고 핸들 하단에 LED 표시등이 켜집니다.

특정 모델에 압력 센서 기능이 포함되어 있는지 확인하고 사용 또는 사용 안 함으로 설정하기 위한 정확한 단계를 확인하려면 사용 설명서를 참조하십시오.

압력을 가하지 않았는데도 압력 센서가 작동하는 경우, 칫솔을 10초 이상 충전해 보십시오.

두 문제 중 하나라도 지속될 경우 당사로 문의하여 추가 지원을 받으시기 바랍니다.