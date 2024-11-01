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소닉케어 칫솔에서 압력 센서 피드백은 어떻게 작용합니까?

게시일 2025년 9월 4일

소닉케어 칫솔은 잇몸과 치아를 보호하기 위해 양치하는 동안 가해지는 압력을 측정합니다. 너무 많은 압력을 가하면 핸들이 진동을 바꿉니다. 

너무 많은 압력을 가하면 경고가 표시됩니다. 칫솔 모델에 따라 다음 신호 중 하나 이상이 표시될 수 있습니다.

  • 칫솔 베이스의 조명(프레스티지 9900, 다이아몬드클린 스마트, 다이아몬드클린 9000, 6000~7000 시리즈, 어드밴스드 클린만 해당)
  • 칫솔모 알림 LED가 깜박입니다.
  • 진동 변화, 즉 칫솔질 강도 변화입니다.
  • 소리 및/또는 고동치는 소리가 울립니다.

압력을 낮추면 이러한 신호가 중지됩니다. 

압력을 가할 때 칫솔이 반응하지 않으면 압력 센서 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 일반적으로 칫솔을 충전기에 놓고 전원 버튼을 최대 7초 동안 눌러 이 기능을 전환할 수 있습니다. 일련의 신호음이 들리고 핸들 하단에 LED 표시등이 켜집니다.

특정 모델에 압력 센서 기능이 포함되어 있는지 확인하고 사용 또는 사용 안 함으로 설정하기 위한 정확한 단계를 확인하려면 사용 설명서를 참조하십시오. 

압력을 가하지 않았는데도 압력 센서가 작동하는 경우, 칫솔을 10초 이상 충전해 보십시오.

두 문제 중 하나라도 지속될 경우 당사로 문의하여 추가 지원을 받으시기 바랍니다. 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX9914/76 , HX9914/75 , HX9911/74 , HX9911/73 , HX3641/41 , HX3675/23 , HX3671/23 , HX3671/33 , HX3671/54 , HX3651/22 , HX9911/96 , HX9992/22 , HX9992/21 , HX9992/23 , HX9641/01 , HX6801/39 , HX6801/99 , HX9912/50 , HX9912/51 , HX6801/38 , HX9681/01 , HX9914/77 , HX6458/04 , HX6450/01 , HX6434/01 , HX6424/02 , HX9954/01 , HX6403/70 , HX6498/01 , HX6456/03 , HX6457/02 , HX6472/01 , HX6414/01 , HX6462/01 , HX6421/01 , HX6870/55 , HX6877/54 , HX6856/07 , HX6859/07 , HX6853/07 , HX6805/16 , HX9974/26 , HX9934/16 , HX6802/26 , HX6807/06 , HX9141/07 , HX9924/06 , HX9172/10 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

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