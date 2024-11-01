소닉케어 칫솔은 잇몸과 치아를 보호하기 위해 양치하는 동안 가해지는 압력을 측정합니다. 너무 많은 압력을 가하면 핸들이 진동을 바꿉니다.
너무 많은 압력을 가하면 경고가 표시됩니다. 칫솔 모델에 따라 다음 신호 중 하나 이상이 표시될 수 있습니다.
칫솔 베이스의 조명( 프레스티지 9900, 다이아몬드클린 스마트, 다이아몬드클린 9000, 6000~7000 시리즈, 어드밴스드 클린만 해당) 칫솔모 알림 LED가 깜박입니다. 진동 변화, 즉 칫솔질 강도 변화입니다. 소리 및/또는 고동치는 소리가 울립니다.
압력을 낮추면 이러한 신호가 중지됩니다.
압력을 가할 때 칫솔이 반응하지 않으면 압력 센서 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 일반적으로 칫솔을 충전기에 놓고 전원 버튼을 최대 7초 동안 눌러 이 기능을 전환할 수 있습니다. 일련의 신호음이 들리고 핸들 하단에 LED 표시등이 켜집니다.
특정 모델에 압력 센서 기능이 포함되어 있는지 확인하고 사용 또는 사용 안 함으로 설정하기 위한 정확한 단계를 확인하려면 사용 설명서를 참조하십시오.
압력을 가하지 않았는데도 압력 센서가 작동하는 경우, 칫솔을 10초 이상 충전해 보십시오.
두 문제 중 하나라도 지속될 경우
당사로 문의하여 추가 지원을 받으시기 바랍니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다.
HX9914/76 , HX9914/75 , HX9911/74 , HX9911/73 , HX3641/41 , HX3675/23 , HX3671/23 , HX3671/33 , HX3671/54 , HX3651/22 , HX9911/96 , HX9992/22 , HX9992/21 , HX9992/23 , HX9641/01 , HX6801/39 , HX6801/99 , HX9912/50 , HX9912/51 , HX6801/38 , HX9681/01 , HX9914/77 , HX6458/04 , HX6450/01 , HX6434/01 , HX6424/02 , HX9954/01 , HX6403/70 , HX6498/01 , HX6456/03 , HX6457/02 , HX6472/01 , HX6414/01 , HX6462/01 , HX6421/01 , HX6870/55 , HX6877/54 , HX6856/07 , HX6859/07 , HX6853/07 , HX6805/16 , HX9974/26 , HX9934/16 , HX6802/26 , HX6807/06 , HX9141/07 , HX9924/06 , HX9172/10 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.