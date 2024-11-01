Article Published Date : 2025년 9월 16일
필립스 S9000 면도기에 나타나는 기호는 무엇을 의미합니까?
게시일 2025년 9월 16일
필립스 S9000 면도기의 최신 모델은 두 가지 버전으로 제공됩니다. 사용 중인 버전을 확인하려면 아래의 그림에 표시된 것처럼 면도기 뒷면에서 문자 /A 또는 /B를 확인하십시오.
참고: 아래 그림은 최신 S9000 면도기 모델에만 적용됩니다. 이전 S9000 모델이나 다른 면도기 시리즈는 다른 문서를 참조하십시오. 모델 A 메인 메뉴(면도기 꺼짐)
면도기가 꺼지면 메인 메뉴 버튼(
점 3개 아이콘)을 사용하여 메뉴를 탐색할 수 있습니다. 메뉴 아이콘의 의미는 아래를 참조하십시오. 배터리: 면도기의 현재 배터리 잔량. 움직임 피드백: 마지막 면도의 움직임 피드백 점수입니다. 여행용 잠금 기능: 여행용 잠금 기능이 켜져 있는지 여부를 나타냅니다. 여행용 잠금 기능을 켜거나 끄려면 메뉴 버튼을 3초 동안 누르십시오. Bluetooth 페어링: 면도기의 Bluetooth 페어링 상태를 나타내는 아이콘입니다.
참고: 위 아이콘은 면도기가 꺼져 있을 때만 표시됩니다. 모델 A 메인 메뉴(면도기 켜짐)
면도기가 켜지면 메인 메뉴 버튼을 눌러 3가지 Pressure Guard 센서 설정 간을 전환할 수 있습니다. 면도기의 표시등에 전체 압력 피드백, 부분 압력 피드백, 압력 피드백 없음 중 선택한 설정이 표시됩니다.
모델 A 면도 후 피드백
앱을 통해 움직임 피드백을 활성화한 경우, 면도 후 매번 움직임과 압력에 대한 피드백이 면도기 손잡이에 나타납니다. 면도 후 피드백 아이콘의 의미는 아래를 참조하십시오.
면도기로 충분히 원을 그리면서 움직였으며, 압력도 적절하게 가해졌습니다. 면도할 때 더 많이 원을 그리며 움직이십시오. 면도할 때 압력을 너무 적게(첫 번째 그림) 또는 너무 많이(두 번째 그림) 가했습니다. 참고: 면도기의 라이트 링(활성화된 경우)에서 압력 피드백을 받을 수도 있습니다. 피드백에 대한 더 자세한 내용은 앱에서 확인할 수 있습니다. 모델 B
메인 메뉴 버튼(
점 3개 아이콘)을 사용하여 메뉴를 탐색할 수 있습니다. 메뉴 아이콘의 의미는 아래를 참조하십시오. 배터리: 면도기의 현재 배터리 잔량. 움직임 센서: 올바른 움직임과 압력을 통해 면도 경험을 최적화할 수 있습니다. 이 항목은 최근 면도기의 별점 평가를 보여줍니다. 이를 통해 면도 중에 가한 압력과 움직임이 양호한지 또는 개선되었는지 여부를 알 수 있습니다. 참고: 이 메뉴는 앱 설정에서 이 기능을 활성화한 후에만 표시됩니다. 여행용 잠금 기능: 여행용 잠금 기능이 켜져 있는지 여부를 나타냅니다. 여행용 잠금 기능을 켜거나 끄려면 메뉴 버튼을 3초 동안 누르십시오. 여행용 잠금 기능이 작동하고 있으면 Bluetooth가 자동으로 꺼지고 면도기가 절전 모드로 전환합니다. 라이트 링: 이 메뉴에서 라이트 링 피드백을 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있습니다. '라이트 링 켜짐' 또는 '라이트 링 꺼짐' 메뉴로 갈 때까지 메뉴 버튼을 누른 후 화면에 '라이트 링 꺼짐' 또는 '라이트 링 켜짐'이 표시될 때까지 메뉴 버튼을 3초간 길게 누르면 됩니다. Bluetooth: 여기에서 면도기와 스마트폰의 페어링을 해제할 수 있습니다. 참고: Bluetooth 메뉴는 면도기가 스마트폰과 페어링된 경우에만 표시됩니다. 참고: 위의 아이콘은 면도기가 꺼져 있을 때만 표시됩니다. 필립스 S9000 면도기에 나타나는 알림과 경고 아이콘은 무엇을 의미합니까?
면도기 손잡이에 알림 또는 경고 기호가 표시될 수 있습니다. 이러한 각 기호의 의미와 해당 아이콘의 번호는 아래를 참조하십시오.
배터리 부족: 면도기의 배터리가 부족합니다. 면도기를 충전하십시오. 메모리 거의 다 찼음: 면도기의 데이터 저장 공간이 거의 다 찼습니다. 데이터 손실을 방지하기 위해 면도기와 앱을 동기화하십시오. 철저한 세척: 쉐이빙 유닛의 오염이 심합니다. 사용 설명서에 표시된 대로 면도기를 깨끗하게 세척한 후 다시 사용하십시오. 잘못된 전원 공급 장치: 맞지 않는 전원 코드나 전원 공급 장치가 면도기에 삽입되었습니다. 필립스 면도기와 함께 제공된 전원 코드 또는 전원 공급 장치를 사용하십시오. 사용 전 전원 코드 분리: 사용하기 전에 전원 코드를 분리하십시오. 무선 클렌징 팟 세척 알림: 무선 클렌징 팟에 면도기를 빠르게 세척하십시오. 세척 알림: 사용 설명서에 표시된 대로 면도기를 수돗물로 세척하십시오. 세척 중: 무선 클렌징 팟에서 세척 과정이 진행 중입니다. 디스플레이에 남은 세척 시간(초)이 표시됩니다. 세척 중단: 무선 클렌징 팟의 세척 주기가 완료 전에 중지되었습니다.
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S9980/54 , S9987/68 , S9985/59 , S9985/67 , S9987/54 , S9986/50 , S9982/50 , S9985/50 , S9973/95 , S9983/95 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.
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