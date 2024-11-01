필립스 S9000 면도기의 최신 모델은 두 가지 버전으로 제공됩니다. 사용 중인 버전을 확인하려면 아래의 그림에 표시된 것처럼 면도기 뒷면에서 문자 /A 또는 /B를 확인하십시오.



참고: 아래 그림은 최신 S9000 면도기 모델에만 적용됩니다. 이전 S9000 모델이나 다른 면도기 시리즈는 다른 문서를 참조하십시오.