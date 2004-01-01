필립스 수염 트리머 또는 그루머를 사용하여 수염을 정돈하고 효과적이며 효과적으로 다듬으려면 아래 팁을 따르세요.
1단계: 수염 전체 다듬기
턱수염과 얼굴을 씻고 말립니다. 수염 트리머 또는 멀티그루머에 여러 개의 클릭온 수염 빗이 함께 제공되는 경우 이를 사용하여 원하는 길이의 모발을 얻을 수 있습니다. 빗에 있는 숫자는 트리밍 후에 남아 있는 모발의 길이를 나타냅니다. 제품에 적합한 클릭온 빗을 끼우고 그루밍을 시작합니다. 제품에 조절 가능한 빗이 함께 제공되는 경우 먼저 올바른 설정을 설정하세요.
제품에 클릭온 피부 보호용 빗이 함께 제공되는 경우, 피부를 보호하면서 매끈하게 트리밍하는 데 도움이 됩니다. 피부 보호용 빗은 피부를 완벽하게 보호하면서 편안하고 깔끔한 느낌을 만들 수 있도록 고안되었습니다. 이 빗은 피부를 면도날에서 멀어지도록 유도하여 부드럽고 매끄러운 트리밍을 제공합니다.
하지만 처음 다듬을 때는 먼저 제품에 익숙해지도록 최대 다듬기 길이 설정 또는 가장 높은 길이 설정이 가능한 빗을 먼저 사용해 볼 수 있습니다.
체모가 자라는 반대 방향으로 이동하여 과도한 부피를 제거합니다. 길이가 만족스러워질 때까지 짧은 트림 설정을 사용하여 반복합니다.
2단계: 목선 정하기
수염으로 완벽한 목선을 만들려면 목젖 바로 위에 손가락을 수평으로 두고 그 아래를 수직으로 다듬습니다. 턱선 아래 한쪽을 바깥 방향으로 손질한 후 다시 가운데로 돌아와 다른 쪽을 진행합니다. Stubble(스터블)을 원할 경우에는 이 단계를 건너뛰어도 됩니다. Full beard(풀 비어드)를 다듬을 때는 목선이 중요합니다.
3단계: 면도한 수염 다듬기
새로운 목선의 아래에 있는 다듬어진 수염은 모두 잘라냅니다. 필립스 전기 면도기, 빗 또는 수동 날이 없는 트리머를 사용하여 체모를 제거할 수 있습니다. 제품에 클릭온 피부 보호용 빗이 함께 제공되는 경우, 피부를 보호하면서 매끈하게 트리밍하는 데 도움이 됩니다. 트리머 또는 피부 보호용 빗을 사용할 때는 커팅 부품의 평평한 면을 피부에 대고 체모가 자라는 반대 방향으로 문질러서 피부에 밀착된 체모를 트리밍하세요.
4단계: 볼선 선택하기
볼에 자연스럽게 난 수염에 만족한다면 그대로 두셔도 됩니다. 더 또렷한 스타일을 연출하려면 구레나룻의 바닥을 똑바로 또는 약간 둥글게 하여 보세요. 커팅 부품을 피부에 수직으로 두고 가볍게 누른 상태로 위아래로 움직이면서 볼선 윤곽을 다듬을 수 있습니다. 볼선이 낮을수록 얼굴 길이가 더 길어 보입니다.
5단계: 콧수염 모양 만들기
콧수염을 턱수염과 같은 길이로 다듬을 수도 있고, 콧수염의 길이를 살짝 더 길게 해서 돋보이게 만들 수도 있습니다. 깔끔한 립라인을 만들려면 입을 다물고 미소를 지어 주세요. 콧수염을 깨끗하게 유지하고 아래쪽을 다듬어서(트리머 빗 없이) 입술 라인 위로 1mm의 명확한 라인을 만듭니다(선택 사항).
링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.