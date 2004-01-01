턱수염과 얼굴을 씻고 말립니다. 수염 트리머 또는 멀티그루머에 여러 개의 클릭온 수염 빗이 함께 제공되는 경우 이를 사용하여 원하는 길이의 모발을 얻을 수 있습니다. 빗에 있는 숫자는 트리밍 후에 남아 있는 모발의 길이를 나타냅니다. 제품에 적합한 클릭온 빗을 끼우고 ​​​​​그루밍을 시작합니다. 제품에 조절 가능한 빗이 함께 제공되는 경우 먼저 올바른 설정을 설정하세요.

하지만 처음 다듬을 때는 먼저 제품에 익숙해지도록 최대 다듬기 길이 설정 또는 가장 높은 길이 설정이 가능한 빗을 먼저 사용해 볼 수 있습니다.