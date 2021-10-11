물 세척을 할 수 있는 그루머에는 핸들 뒤쪽이나 사용 설명서에 수도꼭지 기호가 인쇄되어 있습니다.

수도꼭지 기호가 있는 그루머는 물로 세척할 수 있지만 샤워나 목욕 중에 모발을 다듬는 데 사용할 수 있다는 뜻은 아닙니다.

이 장치를 세척하려면 액세서리와 커터를 분리하고 아래에 있는 부분을 물로 세척합니다. 비눗물이나 청소 세제는 커터의 보호용 유분을 벗겨내고 성능에 영향을 줄 수 있기 때문에 사용하지 마세요. 액세서리를 다시 그루머에 장착하기 전에 별도로 물 세척하고 건조합니다. 제품은 절대로 물에 담그지 마세요.