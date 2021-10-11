검색어

필립스 고객지원

필립스 그루머는 어떻게 세척합니까?

게시일 2025년 6월 27일

필립스 그루머의 성능을 최적화된 상태로 유지하려면 사용 후 항상 제품을 세척하는 것이 중요합니다. 부식성 세제, 수세미나 헝겊, 휘발유, 아세톤 등으로 그루머를 닦지 마세요.

아래에서 필립스 그루머를 청소하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.

팁: 세척 후 필립스 그루머를 보관할 때에는 빗이나 보호 캡을 부착하여 면도날이 실수로 손상되는 것을 방지하세요.


 

물 세척을 할 수 있는 그루머

물 세척을 할 수 있는 그루머에는 핸들 뒤쪽이나 사용 설명서에 수도꼭지 기호가 인쇄되어 있습니다.

수도꼭지 기호가 있는 그루머는 물로 세척할 수 있지만 샤워나 목욕 중에 모발을 다듬는 데 사용할 수 있다는 뜻은 아닙니다.

이 장치를 세척하려면 액세서리와 커터를 분리하고 아래에 있는 부분을 물로 세척합니다. 비눗물이나 청소 세제는 커터의 보호용 유분을 벗겨내고 성능에 영향을 줄 수 있기 때문에 사용하지 마세요. 액세서리를 다시 그루머에 장착하기 전에 별도로 물 세척하고 건조합니다. 제품은 절대로 물에 담그지 마세요.

물 세척을 할 수 있는 그루머

방수 그루머

샤워 또는 목욕 기호가 있는 방수 그루머는 물로 안전하게 세척할 수 있고 샤워나 목욕을 중에도 사용할 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 이러한 방수 그루머는 무선으로만 사용할 수 있고 전원 공급 장치에 연결되어 있을 때는 전원이 켜지지 않습니다.

세척하기 전에 전원이 꺼져 있고 제품이 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하세요. 이러한 장치를 세척하려면 장치의 빗과 커팅 유닛을 모두 분리하세요. 빗과 커팅 유닛을 따뜻한 수돗물로 세척하세요. 남아 있는 물기를 털고 완전히 마를 때까지 자연 건조하세요. 커팅 유닛이 손상될 수 있으므로 절대 수건이나 휴지로 커팅 유닛의 물기를 닦아내지 마세요.
 
비눗물이나 청소 세제는 커터의 보호용 유분을 벗겨내고 성능에 영향을 줄 수 있기 때문에 사용하지 마세요.

모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.
 
방수 그루머

물 세척을 할 수 없는 그루머

이러한 그루머에는 핸들 뒤쪽이나 사용 설명서에 수도꼭지 기호에 X표가 표시되어 있습니다. 이러한 제품은 물로 세척할 수 없습니다. 세척하기 전에 전원이 꺼져 있고 제품이 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하세요. 제품에서 그루밍 빗과 커팅 유닛을 분리하세요. 제공된 청소용 브러시나 면봉으로 커팅 유닛과 제품 내부를 세척하세요.  

모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.

 

물 세척을 할 수 없는 그루머

자주 묻는 질문

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.