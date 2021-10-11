필립스 그루머의 성능을 최적화된 상태로 유지하려면 사용 후 항상 제품을 세척하는 것이 중요합니다. 부식성 세제, 수세미나 헝겊, 휘발유, 아세톤 등으로 그루머를 닦지 마세요.
아래에서 필립스 그루머를 청소하는 방법에 대한 지침을 참조하세요.
팁: 세척 후 필립스 그루머를 보관할 때에는 빗이나 보호 캡을 부착하여 면도날이 실수로 손상되는 것을 방지하세요.
Article Published Date : 2025년 6월 27일
물 세척을 할 수 있는 그루머에는 핸들 뒤쪽이나 사용 설명서에 수도꼭지 기호가 인쇄되어 있습니다.
수도꼭지 기호가 있는 그루머는 물로 세척할 수 있지만 샤워나 목욕 중에 모발을 다듬는 데 사용할 수 있다는 뜻은 아닙니다.
이 장치를 세척하려면 액세서리와 커터를 분리하고 아래에 있는 부분을 물로 세척합니다. 비눗물이나 청소 세제는 커터의 보호용 유분을 벗겨내고 성능에 영향을 줄 수 있기 때문에 사용하지 마세요. 액세서리를 다시 그루머에 장착하기 전에 별도로 물 세척하고 건조합니다. 제품은 절대로 물에 담그지 마세요.
이러한 그루머에는 핸들 뒤쪽이나 사용 설명서에 수도꼭지 기호에 X표가 표시되어 있습니다. 이러한 제품은 물로 세척할 수 없습니다. 세척하기 전에 전원이 꺼져 있고 제품이 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하세요. 제품에서 그루밍 빗과 커팅 유닛을 분리하세요. 제공된 청소용 브러시나 면봉으로 커팅 유닛과 제품 내부를 세척하세요.
모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.
