아기는 실제 모유 수유와 유사한 방식인 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 통해 자연스러운 리듬에 따라 빨고, 삼키고, 숨쉴 수 있습니다. 아기가 적극적으로 빨 때만 젖꼭지에서 우유가 흘러나옵니다. 프리플로우 젖병에 익숙한 아기는 새로운 방식인 내추럴 리스폰스 젖꼭지에 적응하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

대부분의 아기는 변화에 민감하므로 새로운 수유 방법에 적응하려면 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다. 아기에게 새 젖병을 물려줄 때는 아기가 편안하고 배고프지 않을 때 먹이세요. 몇 차례 시도 이후에도 잘 되지 않는 경우, 아기에게 다른 유속의 젖꼭지가 필요하다는 징후일 수 있습니다.