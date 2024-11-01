아기는 실제 모유 수유와 유사한 방식인 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 통해 자연스러운 리듬에 따라 빨고, 삼키고, 숨쉴 수 있습니다. 아기가 적극적으로 빨 때만 젖꼭지에서 우유가 흘러나옵니다. 프리플로우 젖병에 익숙한 아기는 새로운 방식인 내추럴 리스폰스 젖꼭지에 적응하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
대부분의 아기는 변화에 민감하므로 새로운 수유 방법에 적응하려면 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다. 아기에게 새 젖병을 물려줄 때는 아기가 편안하고 배고프지 않을 때 먹이세요. 몇 차례 시도 이후에도 잘 되지 않는 경우, 아기에게 다른 유속의 젖꼭지가 필요하다는 징후일 수 있습니다.
올바른 젖꼭지를 찾는 것이 중요합니다.
누구나 배우는 속도가 다른 것처럼, 일부 아기는 다른 아기보다 젖을 빠는 능력이 더 빠르게 발달합니다. 따라서 일부 아기의 경우 처음에는 "첫 수유" 젖꼭지(젖꼭지 0)를 사용한 후 내추럴 리스폰스 젖꼭지로 교체하면 도움이 될 수 있습니다.
젖꼭지는 언제 교체해야 합니까?
아기가 젖꼭지로 먹지 않고 젖꼭지를 가지고 놀거나 답답해하는 듯한 경우, 유속이 더 높은 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 사용해 보십시오. 아기가 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 사용할 때 50ml를 마시는 데 20분 넘게 걸리는 경우, 더 쉽게 흘러나오도록 내추럴 T0 젖꼭지(SCF657/27)가 있는 오리지널 내추럴 2oz 젖병(SCF039/17)으로 교체하십시오. 수유 문제가 지속되면 의료 전문가와 상담하십시오.
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