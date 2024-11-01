신생아는 젖병 수유 시와 마찬가지로 모유 수유 시에도 동일한 패턴을 따르는 경향이 있습니다. 아기의 상태를 지켜보고 가장 좋은 젖꼭지 유속을 찾는 것이 좋습니다.

내추럴 리스폰스 젖꼭지는 아기가 우유를 마시는 방식에 맞춰 반응하도록 설계되었습니다. 하지만 부모는 아기가 젖병의 우유를 어떻게 빠는지 아직 잘 모를 수 있습니다.

일반적으로 젖병과 함께 제공된 젖꼭지를 먼저 사용해 보고 이를 기준으로 조절하기를 권장합니다. 몇 번의 수유 시도 후에도 성공하지 못하면 유속이 다른 젖꼭지로 바꿔 보세요.

다음과 같은 경우 유속이 더 높은 젖꼭지를 사용합니다.

아기가 젖병에서 충분한 양의 모유를 먹지 않거나

수유 시간이 너무 길거나(예: 30분 이상)

아기가 수유 중 잠이 들거나 불만족스러워하거나 또는 우유를 먹지 않고 젖꼭지를 가지고 놉니다.

다음과 같은 경우 유속이 더 낮은 젖꼭지를 사용합니다.

아기가 우유를 급하게 삼키거나

수유 중 모유가 입 밖으로 누출됩니다.

아기의 연령이 아니라 우유를 마시는 스타일을 기준으로 선택하세요. 힘이 좋은 아기는 우유를 마시는 동안 강하게 흡입하고 압력을 높이기 때문에 우유 유속이 더 빨라집니다. 따라서 우유가 흘러 넘치지 않도록 하려면 일반적으로 1번 또는 2번과 같은 낮은 유속의 젖꼭지가 필요합니다. 아기가 천천히 오래 먹는 편이라면, 아기의 나이와 관계없이 충분한 우유 유속을 위해 젖꼭지 유속을 높이는 것을 선호할 수 있습니다(예: 젖꼭지 번호 4 또는 5/6).

이전에 필립스 아벤트 내추럴 젖꼭지를 사용했다면, 아기가 별로 힘을 들이지 않고도 많은 양의 우유를 빠르게 마시는 데 익숙해져 내추럴 리스폰스 젖꼭지에서는 유속을 더 높여야 합니다.