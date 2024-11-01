검색어

필립스 고객지원

USB로 충전되는 필립스 제품을 충전하는 데 사용할 수 있는 것은 무엇입니까?

게시일 2025년 8월 11일
필립스 개인 용품에 USB 충전 케이블이 함께 제공되는 경우, 해당 케이블을 필립스 IPX4 벽면 어댑터와 함께 사용하거나 아래에 나열된 것과 같은 다른 적절한 충전 방법을 사용하여 충전하세요.

참고: 제품을 충전하기 전에 아래 안전 정보를 주의 깊게 읽으십시오. 전체 중요 안전 정보는 제품과 함께 제공된 문서를 참조하세요.

안전 우선

습한 환경(예: 욕실)에서 필립스 제품을 충전할 경우 안전한 충전을 위해 항상 IPX4 어댑터를 사용하세요. IPX4는 방수 어댑터임을 나타냅니다.

어떤 어댑터를 선택하든 아래 요구 사항을 충족하는지 확인하세요(이 정보는 일반적으로 어댑터 자체에 인쇄되어 있습니다).

입력 전압: 100~240V
출력 전압: 5V
전원 출력: 1A 이상
방수: 습윤 환경을 위한 IPX4*.
승인 마크: 해당 국가의 관련 승인/인증 마크(예: CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM 등)

중요: 미인증 어댑터를 사용하면 위험 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 물로 세척하기 전에 항상 어댑터에서 제품을 분리하세요. 

* 팁: IPX4의 X는 자리표시자이며, 어댑터 설명에서 해당 위치에 다른 숫자(예: IP24 또는 IP44)가 나타날 수 있습니다. "IP" 뒤의 두 번째 숫자가 "4"이면 어댑터는 방수로 분류됩니다.

필립스 어댑터

어댑터가 없다면 필립스에서 직접 적합한 어댑터를 구입할 수 있습니다. 어댑터의 모델 번호는 소유한 제품의 유형에 따라 다릅니다.

필립스 그루밍 및 뷰티 - OneBlade, 헤드 프로, 면도기, 여성용 면도기, 그루머 및 헤어 클리퍼:
필립스 HQ87 IPX4 어댑터 

필립스 소닉케어 - 전동 칫솔 및 플로서:
필립스 WAA1001 방수 IPX4 어댑터(흰색) 또는 필립스 WAA2001 방수 IPX4 어댑터(검은색)

필립스 어댑터를 구입하려면:

  • 미국에 거주하는 경우 여기를 클릭하여 어댑터를 요청하세요.
  • 캐나다에 거주하는 경우 여기를 클릭하여 지원을 문의하세요.
  • 세계 어느 곳에서든 여기를 클릭하여 페이지 상단의 검색창에 관련 어댑터 모델 번호를 입력하세요. 이 페이지 상단의 검색창은 제품 지원 정보를 찾는 데 최적화되어 있습니다. 따라서 이 페이지가 아닌 새 페이지에서 제공된 링크를 클릭하고 검색 기능을 사용하는 것이 중요합니다.

통합형 USB 소켓/콘센트

위의 "안전 우선" 섹션에 명시된 사양을 충족하는 경우, 건물의 전용 USB 플러그 소켓을 사용하여 제품을 충전할 수 있습니다. 물로 세척하기 전에 제품을 전원 공급 장치에서 분리하세요.

다른 브랜드의 USB 어댑터

위의 "안전 우선" 섹션에 나와 있는 사양을 충족하는 경우 신뢰성 있는 브랜드의 USB 벽면 어댑터를 사용하여 제품을 충전할 수 있습니다. 이 정보는 아래 예와 같이 어댑터 자체에 인쇄되어야 합니다.
USB 어댑터 플러그에 인쇄된 사양을 보여주는 이미지

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XP9404/26 , XP9405/53 , XP9201/20 , XP9200/05 , X9002/05 , X9001/30 , XP9202/33 , XP9202/10 , XP9204/30 , XP9204/20 , XP9203/71 , XP9203/32 , XP9203/20 , XP9202/20 , XP9213/73 , XP9208/78 , XP9207/77 , XP9205/95 , XP9205/30 , XP9204/75 , X5101/15 , S5889/93 , XP9403/49 , XP9403/36 , XP9402/27 , S3342/13 , X3001/00 , S1142/00 , S3143/00 , S3144/00 , S3145/00 , S3241/12 , S3243/12 , X3002/00 , BRL126/00 , X5102/15 , X5007/00 , X5006/07 , X5012/05 , S1213/02 , S7886/70 , S7885/74 , S7882/75 , S8697/77 , S8692/59 , S7887/72 , S7887/71 , S7887/70 , S1141/00 , S5889/71 , S5887/29 , S5886/31 , S5885/28 , S5889/73 , S5881/12 , S5880/33 , S5880/28 , S5898/18 , S5882/76 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. 제품 번호를 줄이려면 여기를 클릭하십시오.

자주 묻는 질문

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

필립스 문의

저희가 도와드리겠습니다.

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션을 확인하세요.

고객지원 홈페이지

My Philips

등록하고 독점 혜택 받기

뉴스레터 구독

* 이 입력란은 필수 항목입니다.

목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

항목: 이름, 이메일 주소

보유기간: 철회요청 후 7일

상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

*
필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
이는 무슨 의미입니까?
*

*

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.