습한 환경(예: 욕실)에서 필립스 제품을 충전할 경우 안전한 충전을 위해 항상 IPX4 어댑터를 사용하세요. IPX4는 방수 어댑터임을 나타냅니다.



어떤 어댑터를 선택하든 아래 요구 사항을 충족하는지 확인하세요(이 정보는 일반적으로 어댑터 자체에 인쇄되어 있습니다).



입력 전압: 100~240V

출력 전압: 5V

전원 출력: 1A 이상

방수: 습윤 환경을 위한 IPX4*.

승인 마크: 해당 국가의 관련 승인/인증 마크(예: CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM 등)



중요: 미인증 어댑터를 사용하면 위험 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 물로 세척하기 전에 항상 어댑터에서 제품을 분리하세요.

* 팁: IPX4의 X는 자리표시자이며, 어댑터 설명에서 해당 위치에 다른 숫자(예: IP24 또는 IP44)가 나타날 수 있습니다. "IP" 뒤의 두 번째 숫자가 "4"이면 어댑터는 방수로 분류됩니다.