USB로 충전되는 필립스 제품을 충전하는 데 사용할 수 있는 것은 무엇입니까?
참고: 제품을 충전하기 전에 아래 안전 정보를 주의 깊게 읽으십시오. 전체 중요 안전 정보는 제품과 함께 제공된 문서를 참조하세요.
안전 우선
습한 환경(예: 욕실)에서 필립스 제품을 충전할 경우 안전한 충전을 위해 항상 IPX4 어댑터를 사용하세요. IPX4는 방수 어댑터임을 나타냅니다.
어떤 어댑터를 선택하든 아래 요구 사항을 충족하는지 확인하세요(이 정보는 일반적으로 어댑터 자체에 인쇄되어 있습니다).
입력 전압: 100~240V
출력 전압: 5V
전원 출력: 1A 이상
방수: 습윤 환경을 위한 IPX4*.
승인 마크: 해당 국가의 관련 승인/인증 마크(예: CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM 등)
중요: 미인증 어댑터를 사용하면 위험 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 물로 세척하기 전에 항상 어댑터에서 제품을 분리하세요.
* 팁: IPX4의 X는 자리표시자이며, 어댑터 설명에서 해당 위치에 다른 숫자(예: IP24 또는 IP44)가 나타날 수 있습니다. "IP" 뒤의 두 번째 숫자가 "4"이면 어댑터는 방수로 분류됩니다.
필립스 어댑터
어댑터가 없다면 필립스에서 직접 적합한 어댑터를 구입할 수 있습니다. 어댑터의 모델 번호는 소유한 제품의 유형에 따라 다릅니다.
필립스 그루밍 및 뷰티 - OneBlade, 헤드 프로, 면도기, 여성용 면도기, 그루머 및 헤어 클리퍼:
필립스 HQ87 IPX4 어댑터
필립스 소닉케어 - 전동 칫솔 및 플로서:
필립스 WAA1001 방수 IPX4 어댑터(흰색) 또는 필립스 WAA2001 방수 IPX4 어댑터(검은색)
필립스 어댑터를 구입하려면: