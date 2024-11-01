펌프 구입은 출산일이 가까워지기 전까지, 가급적이면 출산 후 모유 수유가 가능해질 때까지 기다리시는 것을 권장합니다.

임산부는 임신 및 출산 과정에 여러 가지 신체적 변화를 거치며 각 유아마다 다른 수유 습관을 가지고 있기 때문에 본인에게 필요한 펌프와 적절한 모델은 아기가 태어난 후에 파악하는 것이 훨씬 낫습니다.

미리 조사해보고 필립스 아벤트에서 제공하는 다양한 종류의 펌프에 대해 자세히 알아보는 것을 권장합니다. philips.com > 엄마 & 아기 용품 > 유축기 및 관리로 이동하십시오.