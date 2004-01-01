필립스 면도기는 기호, 아이콘 및 기타 신호를 사용하여 중요한 사용 및 유지보수 정보를 제공합니다.

이 문서에 표시된 일부 아이콘은 영어로 표시됩니다. 면도기의 텍스트는 언어 설정에 따라 변경되지만 기호는 모든 언어가 동일합니다.

참고: 이 문서는 필립스 i9000 시리즈 면도기에만 해당됩니다. 아이콘 및 기호는 i9000, i9000 프레스티지 또는 i9000 프레스티지 울트라 중 어떤 제품을 사용하느냐에 따라 다릅니다. 색상은 아래 예시와 다를 수 있습니다.