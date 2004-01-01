Article Published Date : 2025년 6월 23일
필립스 i9000 시리즈 면도기에 나타나는 기호는 무엇을 의미합니까?
필립스 면도기는 기호, 아이콘 및 기타 신호를 사용하여 중요한 사용 및 유지보수 정보를 제공합니다.
이 문서에 표시된 일부 아이콘은 영어로 표시됩니다. 면도기의 텍스트는 언어 설정에 따라 변경되지만 기호는 모든 언어가 동일합니다.
참고: 이 문서는 필립스 i9000 시리즈 면도기에만 해당됩니다. 아이콘 및 기호는 i9000, i9000 프레스티지 또는 i9000 프레스티지 울트라 중 어떤 제품을 사용하느냐에 따라 다릅니다. 색상은 아래 예시와 다를 수 있습니다. 플러그 및 화살표
전원 플러그의 작은 기호(아래 화살표)는 전원에 연결했을 때 면도기를 사용할 수 없음을 나타냅니다.
면도기 전원을 켜기 전에 전원에서 분리하십시오.
수도꼭지 및 쉐이빙헤드
분해된 쉐이빙헤드 위에 물이 흐르는 수도꼭지는 면도기를 딥 클린 해야함을 나타냅니다. 이 알림은 한 달에 한 번 자동으로 나타납니다.
사용 설명서에 제공된 지침을 따라 면도기를 세척하십시오(
팁: 사용자 설명서는 온라인에서도 참조 가능). 물방울 3개
물방울 3개가 있는 기호는 면도기를 세척해야 함을 나타냅니다. 이 아이콘은 면도 후 매번 자동으로 나타납니다.
사용 설명서에 제공된 지침을 따라 면도기를 세척하십시오(팁: 사용자 설명서는 온라인에서도 참조 가능).
가로선
가로 막대 또는 선 한 개는 면도기의 배터리가 부족함을 나타냅니다.
면도기를 전원에 연결하여 충전하십시오.
면도기가 충전 중일 때, 모든 선이 켜진 채로 유지되어 면도기가 완전히 충전될 때까지 선은 아래에서부터 채워지며, 처음에 깜빡이다가 나중에는 켜진 상태로 유지됩니다.
IQ 기호
I 과 Q 를 결합한 아이콘은 면도기의 통합형 SkinIQ 기술이 면도를 모니터링하고 있음을 나타냅니다.
배터리
작은 배터리 아이콘은 배터리가 (거의) 방전되었음을 나타냅니다.
면도기를 전원에 연결하여 충전하십시오. 깃털, 쉐이빙헤드, 플러스(+) 기호, 거품
이 기호는 면도기의 면도 모드를 나타냅니다.
깃털: 민감 모드 오각형 쉐이빙 헤드: 일반 모드 플러스(+) 기호가 있는 오각형 쉐이빙 헤드: 집중 모드 거품: 폼 모드, 폼 또는 젤을 사용하여 면도
면도기의 전원이 켜져 있을 때 디스플레이 하단에 있는 버튼을 눌러 모드를 조정합니다.
액체 용기
무선 클렌징 팟의 카트리지를 교체해야 할 때 파란색 액체가 들어 있는 작은 용기가 면도기 손잡이에 나타납니다.
자물쇠
여행용 잠금 기능이 작동하면 면도기 손잡이에 자물쇠 기호가 나타납니다. 이는 여행 또는 보관 중에 면도기가 자동으로 켜지는 것을 방지하기 위한 것입니다.
여행용 잠금 기능 비활성화 및 활성화에 대한 정보는 사용 설명서(온라인으로도 이용 가능)를 참조하십시오.
팁: i9000의 경우 전원 버튼을 약 5초 동안 눌러 여행용 잠금 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. i9000 프레스티지 및 i9000 프레스티지 울트라의 경우 디스플레이 하단의 메뉴 버튼을 사용하여 여행용 잠금 기능에 액세스합니다.
말풍선이 있는 전화
음성/대화/알림 기호가 있는 휴대폰의 작은 아이콘은 면도기가 GroomTribe 앱과 통신하고 있거나 면도기의 메모리가 거의 찼음을 나타냅니다.
면도 성능을 비롯한 다양한 정보를 위해 정기적으로 GroomTribe 앱과 면도기를 동기화하세요.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다.

X9001/30 , X9002/05 , XP9200/05 , XP9202/10 , XP9202/20 , XP9202/33 , XP9203/20 , XP9204/30 , XP9205/30 .
