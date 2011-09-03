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뛰어난 피부 보호 효과, 부드러운 면도감
필립스 면도기의 아쿠아텍 씰 기능이 편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도를 보장합니다. 피부 자극이 없는 편안한 면도를 위해 쉐이빙 젤 또는 폼과 함께 젖은 상태에서 사용하는 것이 좋습니다. 이제 피부 자극 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐겨보세요.모든 혜택 보기
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아쿠아텍 씰로 편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도를 할 수 있습니다. 샤워 중에도 편안한 피부를 위해 젤이나 폼과 사용 시 최고의 효과를 경험할 수 있습니다.
마찰이 적은 둥근 보호 헤드가 얼굴의 굴곡에 맞게 조절되어 피부 자극을 최소화합니다.
뛰어난 밀착력을 위해 필립스 전기면도기에 장착된 이중 면도날 시스템은 수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도합니다.
퀵 린스 시스템으로 수돗물로 간편하게 세척할 수 있으며 샤워 중에도 사용할 수 있습니다.
40분 이상 무선으로 최대 14번의 면도가 가능합니다. 8시간 동안 완전히 충전할 경우 언제든지 사용할 수 있습니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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