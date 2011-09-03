뛰어난 피부 보호 효과, 부드러운 면도감

필립스 면도기의 아쿠아텍 씰 기능이 편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도를 보장합니다. 피부 자극이 없는 편안한 면도를 위해 쉐이빙 젤 또는 폼과 함께 젖은 상태에서 사용하는 것이 좋습니다. 이제 피부 자극 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐겨보세요.