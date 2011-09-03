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    AquaTouch 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    AT750/16

    뛰어난 피부 보호 효과, 부드러운 면도감

    필립스 면도기의 아쿠아텍 씰 기능이 편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도를 보장합니다. 피부 자극이 없는 편안한 면도를 위해 쉐이빙 젤 또는 폼과 함께 젖은 상태에서 사용하는 것이 좋습니다. 이제 피부 자극 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐겨보세요.

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    AquaTouch 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    뛰어난 피부 보호 효과, 부드러운 면도감

    쉐이빙 젤 또는 폼과 함께 습식 면도 가능

    • 수퍼 리프트 앤 컷
    • 유연한 헤드
    편안한 피부를 위해 젤이나 폼과 사용 시 최고의 효과

    편안한 피부를 위해 젤이나 폼과 사용 시 최고의 효과

    아쿠아텍 씰로 편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도를 할 수 있습니다. 샤워 중에도 편안한 피부를 위해 젤이나 폼과 사용 시 최고의 효과를 경험할 수 있습니다.

    얼굴의 곡선을 따라 부드럽게 움직임

    얼굴의 곡선을 따라 부드럽게 움직임

    마찰이 적은 둥근 보호 헤드가 얼굴의 굴곡에 맞게 조절되어 피부 자극을 최소화합니다.

    편안하게 밀착 면도 가능

    편안하게 밀착 면도 가능

    뛰어난 밀착력을 위해 필립스 전기면도기에 장착된 이중 면도날 시스템은 수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도합니다.

    퀵 린스 시스템 방수 면도기

    퀵 린스 시스템 방수 면도기

    퀵 린스 시스템으로 수돗물로 간편하게 세척할 수 있으며 샤워 중에도 사용할 수 있습니다.

    한 번의 충전으로 약 40분 동안 무선으로 사용 가능

    한 번의 충전으로 약 40분 동안 무선으로 사용 가능

    40분 이상 무선으로 최대 14번의 면도가 가능합니다. 8시간 동안 완전히 충전할 경우 언제든지 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      100-240V
      대기 전력
      0.5  W
      최대 소비 전력
      5.4  W

    • 디자인

      마감
      • 홈이 있는 데코판넬 바이탈 블루
      • 앞판 (일반) 블랙
      색상
      블랙 및 바이탈 블루
      핸들
      • 이지그립
      • 고무 손잡이

    • 서비스

      교체용 헤드
      • HQ8이 SH50으로 대체됨
      • HQ8로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      면도 시스템
      수퍼 리프트 앤 컷
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      뛰어난 밀착력

    • 편리한 사용

      세척
      • 빠른 수염받이 세척
      • 방수
      디스플레이
      • LED 표시등 1개
      • 배터리 완전 충전 표시등
      • 배터리 전력 부족 표시등
      • 충전 표시
      충전
      • 충전식
      • 코드없는 무선 타입
      면도 시간
      약 40분
      충전 시간
      8시간

    Badge-D2C

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