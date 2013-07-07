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뛰어난 피부 보호 효과, 부드러운 면도감
이제 피부 자극 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐기십시오. 아쿠아텍 씰이 편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도를 보장합니다. 자극이 없는 편안한 피부를 위해 쉐이빙 젤 또는 폼과 함께 젖은 상태에서 사용하십시오.모든 혜택 보기
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면도기의 아쿠아텍 씰은 100% 방수 기능을 제공합니다. 샤워 중에도 쉐이빙 폼 또는 젤과 함께 면도할 수 있어 피부가 한층 더 보호됩니다. 또한 건식으로도 편리하게 사용할 수도 있습니다. 면도가 끝나면 헤드를 열고 흐르는 물로 간편하게 헹구십시오.
리프트 앤 컷 이중 면도날 시스템이 피부 아래의 수염도 들어올려 편안하게 면도합니다.
마찰이 적은 둥근 보호 헤드가 얼굴의 굴곡에 맞게 조절되어 피부 자극을 최소화합니다.
에너지 절약형의 강력한 리튬 이온 배터리가 탑재되어 한 번 충전으로 기존보다 더 오래 사용하실 수 있습니다. 8시간 충전으로 약 14회 사용 가능하며 45분 이상 면도할 수 있습니다.
물로 간편하게 세척하는 것은 물론 샤워 중에도 사용할 수 있습니다.
팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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