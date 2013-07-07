아쿠아텍: 간편한 건식면도는 물론 쉐이빙 폼과 함께 사용하여 상쾌한 습식 면도도 가능

면도기의 아쿠아텍 씰은 100% 방수 기능을 제공합니다. 샤워 중에도 쉐이빙 폼 또는 젤과 함께 면도할 수 있어 피부가 한층 더 보호됩니다. 또한 건식으로도 편리하게 사용할 수도 있습니다. 면도가 끝나면 헤드를 열고 흐르는 물로 간편하게 헹구십시오.