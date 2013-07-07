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    Shaver series 3000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    AT756/16

    뛰어난 피부 보호 효과, 부드러운 면도감

    이제 피부 자극 걱정 없이 상쾌한 면도를 즐기십시오. 아쿠아텍 씰이 편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도를 보장합니다. 자극이 없는 편안한 피부를 위해 쉐이빙 젤 또는 폼과 함께 젖은 상태에서 사용하십시오.

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    Shaver series 3000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    모두 보기 아쿠아터치 면도기

    뛰어난 피부 보호 효과, 부드러운 면도감

    • 리프트 앤 컷 유연한 헤드
    • 8시간 충전 시 최대 40분간 무선 사용
    • 팝업 트리머
    아쿠아텍: 간편한 건식면도는 물론 쉐이빙 폼과 함께 사용하여 상쾌한 습식 면도도 가능

    아쿠아텍: 간편한 건식면도는 물론 쉐이빙 폼과 함께 사용하여 상쾌한 습식 면도도 가능

    면도기의 아쿠아텍 씰은 100% 방수 기능을 제공합니다. 샤워 중에도 쉐이빙 폼 또는 젤과 함께 면도할 수 있어 피부가 한층 더 보호됩니다. 또한 건식으로도 편리하게 사용할 수도 있습니다. 면도가 끝나면 헤드를 열고 흐르는 물로 간편하게 헹구십시오.

    밀착 면도를 위한 리프트 앤 컷 면도날

    밀착 면도를 위한 리프트 앤 컷 면도날

    리프트 앤 컷 이중 면도날 시스템이 피부 아래의 수염도 들어올려 편안하게 면도합니다.

    얼굴의 곡선을 따라 부드럽게 움직임

    얼굴의 곡선을 따라 부드럽게 움직임

    마찰이 적은 둥근 보호 헤드가 얼굴의 굴곡에 맞게 조절되어 피부 자극을 최소화합니다.

    8시간 충전 시 40분 면도 가능

    8시간 충전 시 40분 면도 가능

    에너지 절약형의 강력한 리튬 이온 배터리가 탑재되어 한 번 충전으로 기존보다 더 오래 사용하실 수 있습니다. 8시간 충전으로 약 14회 사용 가능하며 45분 이상 면도할 수 있습니다.

    QuickRinse 시스템 방수 면도기

    QuickRinse 시스템 방수 면도기

    물로 간편하게 세척하는 것은 물론 샤워 중에도 사용할 수 있습니다.

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합

    팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 청소용 브러시
      • 보호캡

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      대기 전력
      < 0.25  W
      최대 소비 전력
      5.4  W

    • 디자인

      핸들
      • 고무 손잡이
      • 인체공학적 이지그립
      색상
      해당 없음
      마감
      해당 없음

    • 서비스

      보증
      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      HQ8이 SH50으로 대체됨
      교체용 헤드
      HQ8로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      굴곡에 맞춰 움직임
      면도 시스템
      리프트 앤 컷 면도날
      피부 보호
      • 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      • 피부 보호 시스템
      스타일링
      팝업 트리머 내장

    • 편리한 사용

      세척
      • 방수
      • 빠른 수염받이 세척
      습식 및 건식 사용
      가능
      디스플레이
      • LED 표시등 1개
      • 배터리 완전 충전 표시등
      • 배터리 전력 부족 표시등
      • 충전 표시
      충전
      충전식
      작동
      • 무선 사용
      • 충전식 배터리
      면도 시간
      40분 이상, 최대 14회 사용
      충전 시간
      8시간
      디스플레이 표시
      • 배터리 완전 충전
      • 배터리 부족
      • 충전

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